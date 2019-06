Vyslovenie nedôvery českému premiérovi: Zvrhne opozícia vládu Andreja Babiša?

Pred schôdzou k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde vyzval predseda hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vít Rakušan k vytvoreniu predvolebného bloku demokratických politických strán.

Po voľbách by podľa neho naďalej existovali samostatné strany a poslanecké kluby. Rakušan to povedal na dnešnej tlačovej konferencii.

Keby sa podarilo vytvoriť blok aspoň štyroch z piatich strán, ktoré dnešnú schôdzu zvolali, malo by to zmysel, myslí si. STAN pred hlasovaním vyjadril podobné výhrady k menšinovej vláde ÁNO a ČSSD ako Piráti či KDU-ČSL.

Ak sa nepodarí zvrhnúť vládu, musí byť podľa Rakúšana premiér Andrej Babiš (ANO) porazený vo voľbách. "Vyzývame ostatné strany a politické sily, ktoré majú rovnaký názor, aby sme vážne premýšľali o tom, že pri zachovaní autenticity jednotlivých politických subjektov vytvoríme predvolebný blok, ktorý bude schopný ponúknuť občanom jasnú alternatívu," povedal Rakušan.

"Demokrati by sa pred voľbami mali spojiť pri tom, že po voľbách budú naďalej existovať samostatné politické strany a kluby. Treba však ukázať, že možnosť poraziť Andreja Babiša v parlamentných voľbách existuje," doplnil šéf STAN. O predvolebnej spolupráci by podľa neho malo diskutovať päť strán, ktoré vyvolali schôdzu k návrhu na vyslovenie nedôvery kabinetu, teda ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Pripomenul, že tieto strany dohromady získali vo voľbách v roku 2017 viac hlasov ako ANO a ČSSD.

Šéf poslancov TOP 09 Miroslav Kalousek uviedol, že pred minulými parlamentnými voľbami jeho strana vyzvala k podobnému kroku. Keby sa tak stalo, voľby by dopadli inak, a Babiš by nebol premiérom, myslí si. "Bohužiaľ niektoré subjekty dali prednosť budovaniu vlastnej značky. Avšak na chybách sa ľudia učia a pokiaľ k tomu bude vôľa, my sme samozrejme prví, kto je ochotný sa o tomto koncepte baviť," povedal Kalousek. Naopak hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) sa nemieni na bloku podieľať, povedal jeho predseda Tomio Okamura.

Výhrady opozície sa týkajú najmä toho, že vláda namiesto problémov občanov rieši Babišove kauzy, napríklad jeho možný konflikt záujmov. Podobné problémy sa podľa Rakušana v histórii ČR ešte neobjavili. "Vláda nie je vládou odborníkov, ale ukázalo sa, že v mnohých ohľadoch je dokonca vládou nemehiel," povedal tiež. Kabinet podľa neho nekomunikuje s opozíciou, ale ani s demonštrantmi.

Piráti dnes budú hlasovať pre vyslovenie nedôvery z dvoch dôvodov: prvým je trestne stíhaný premiér v konflikte záujmov, druhým práca vlády, ktorá neplní svoj program, uviedol pred schôdzou ich predseda Ivan Bartoš. Ak podľa neho krajina prekvitá, tak to nie je výsledkom práce kabinetu, ale súhrou mnohých činiteľov vrátane toho, že Česi pracujú "od nevidím do nevidím".

Podľa Bartoša milión ľudí v Česku zostáva v exekúciách, chýbajú diaľnice, pomaly sa rozbieha digitalizácia či modernizácia vzdelávacieho systému. K problémom, ktorými by sa podľa neho mal kabinet zaoberať, pridal udržateľnosť dôchodkového systému, nedostupnosť bývania či vyrovnaný rozpočet.

"KDU-ČSL jednoznačne a dlhodobo hovorí, že táto vláda má vo svojom genetickom fonde zakódovaný už sám o sebe fakt, že nemôže byť úspešná," povedal predseda ľudovcov Marek Výborný. Strana podľa neho rešpektuje výsledok volieb, ale chce, aby si koalícia uvedomila, že Babiš je "guľou na nohe" kabinetu.

Opozícia sa v stredu v Snemovni pokúsi zhruba po pol roku druhýkrát zvrhnúť vládu. Schôdzu poslanci vyvolali v reakcii na predbežné audítorské správy Európskej komisie poukazujúce na Babišov konflikt záujmov. Kabinet tolerovaný KSČM hlasovanie s najväčšou pravdepodobnosťou prečká. Opozícia nedá dohromady potrebných najmenej 101 hlasov.