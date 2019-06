Drsná urážka na oslave Gotta: Mohol to jeho známy spevácky kolega pred všetkými povedať?!

Karel Gott predčasne oslávil 80. narodeniny na párty plnej známych tvárí.

Maestro bol z veselice nadšený. ,,Najlepšia oslava mojich narodenín v živote! Neopísateľná atmosféra a nezabudnuteľný večer. Priatelia, kolegovia, kamaráti, ďakujem vám,“ odkázal po párty spevák na sociálnej sieti. Ako však píše Blesk, na oslave nastal aj škandalózny moment, o ktorý sa postaral spevák František Ringo Čech (75).

Maestrovi totiž niektorí z hostí okrem gratulácie zaspievali, a to také hviezdy ako Lucie Bílá, Marta Kubišová a Eva Pilarová. Ringo Čech však na pódiu predniesol, že je to drzosť a že sú oproti Gottovi nuly! Po párty mal kontroverzný spevák čo vysvetľovať. ,,Ja som to ale takto vôbec nemyslel. Len som povedal, že spievať Karlovi Gottovi je nehorázna drzosť, že tí ľudia sú nuly, pretože pred ním môže človek len kľačať a mlčať, nič viac!“ snažil sa chváliť oslávenca, pričom však totálne zhodil jeho slávne kolegyne.

Ringo Čech priznal, že gratuláciu, ktorú predniesol do mikrofónu, nemal pripravenú a improvizoval. Vypálilo to však nešťastne. ,,Ja som vážne nechcel nikoho uraziť. Taktiež som povedal niečo v tom zmysle, že veľkolepejšiu oslavu než túto už nikto z nás nezažije, pretože Karel stmelil všetkých – slniečkarov, fašistov, demokratov... To je predsa svätá pravda,“ povedal pre Blesk spevák.