Víťaz projektu Ukáž sa! sa môže ukázať na olympiáde v Tokiu

Jedným z piatich nových športov v programe budúcoročnej olympiády je športové lezenie. Mladík Peter Kuric by v krajine vychádzajúceho slnka nemusel byť len do počtu.

Prednedávnom oslávil Peter Kuric, rodák z Handlovej, 18 rokov. Už v mladom veku sa mu podarilo ohúriť športovú verejnosť svojimi schopnosťami. Venuje sa športovému lezeniu. Ešte minulý rok to bol neolympijský šport. Na Slovensku sa mu vrcholovo venovalo len veľmi málo ľudí. Po tom, čo oznámili jeho zaradenie do programu pre OH v Tokiu, zaznamenal obrovský boom.

Hlasoval za ostatných

„Do nášho športu to prinieslo viac dravosti a komercie. Som introvert. Tento šport som si vybral najmä pre jeho pokojné prostredie. Pre iných to môže byť motivácia ako viac športovať. Pre mňa je to horšie, ale pre svet veľké plus,“ povedal mladý Handlovčan.

Študent technického lýcea na Strednej odbornej škole v Handlovej sa vlani zapojil do projektu Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Ukáž sa!

„Priznám sa, neviem, kto ma prihlásil. Ale myslím, že rodičia v spolupráci s SHS James,“ prezradil Peter. Napokon spomedzi všetkých prihlásených športovcov získal najviac hlasov a získal tak finančnú podporu až 4 000 eur. Tieto financie pomohli odbremeniť od financovania tohto športu hlavne jeho rodičov. Nádejný športovec si kúpil potrebné veci k športovej príprave.

Víťazstvo ho prekvapilo. Nečakal to: „Sám som posielal hlasy aj ostatným súťažiacim. S niektorými som bol v kontakte a držali sme si navzájom palce," prezradil skromný športovec z Handlovej. Zdôraznil, že podobné projekty sú pre jednotlivcov veľmi prospešné. Pre individuálnych športovcov je totiž ťažšie zohnať peniaze.

Ťažká nominácia

K lezeniu sa Peter Kuric dostal od moderných tancov. Hovorí, že to bola láska na prvý stisk chytu. Hneď vedel, že toto chce robiť po zvyšok života.

„Lezenie je bezpečnejšie ako napríklad kontaktné športy. Prirodzená cesta športového lezenia vedie z plastu na skaly. Tam už treba byť opatrnejší.“

Nominácia do Tokia je v každom športe veľmi náročná. Športové lezenie muselo pre prijatie medzi športy vytvoriť koncept pretekov. Súťažiť sa bude v trojkombinácii – lezenie na rýchlosť (speed), lezenie na obťažnosť (lead) a bouldering. Na OH v Paríži 2024 by už mal byť speed oddelený od obťažnosti a boulderingu. Šance nominovať sa budú však o to väčšie.

„Cesta do Tokia je veľmi ťažká. Práve z dôvodu trojkombinácie. Navyše bol dlho zmätok v pravidlách, takže uvidím, ako to celé dopadne,“ vysvetlil lezec, ktorý má za sebou zranenie prsta a operáciu oka. V posledných týždňoch už naplno zarezáva a vracia sa späť do formy.

Ak je partia, trénovať sa dá aj v Handlovej

Peter Kuric považuje za svoje doterajšie najväčšie úspechy účasť na minuloročných Olympijských hrách mládeže v Buenos Aires a 5. miesto vo vlaňajšom európskom rankingu olympijskej trojkombinácie v kategórii A male. Koncom minulého roka vyhral európsky pohár mužov v drytoolingu - lezenie s cepínmi.

„Na Slovensku nie sú príliš dobré podmienky na tréning. Máme síce lezecké haly, ale chyty a štruktúry, ktoré sa používajú na súťažiach najväčšieho formátu v nich nenájdete. Slovenským lezeckým stenám to nevyčítam. Viem, že aktívnych športových lezcov je na Slovensku pár. Ľudí potrebujú prilákať na leziteľné cesty,“ povedal Peter Kuric. Podľa neho sa najviac svetu približuje nová stena v Žiline: „Odporúčam ju navštíviť a vyskúšať si lezenie,“ dodal.

Najobľúbenejšie tréningové destinácie piateho muža európskeho rebríčka 2018 sú v rakúskom Innsbrucku alebo Mitterdorfe. Rád zavíta do spomínanej Žiliny alebo do pražského Smíchova. „Keď sa zíde dobrá partia s cieľom makať, všade sa nájde priestor. Aj u nás na maličkej bouldrovke v Handlovej.“

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru odštartovala 1. júna už štvrtý ročník tohto grantového programu. Opäť v ňom rozdelí až 60-tisíc eur na podporu mladým talentovaným športovcom od 12 do 18 rokov. Svoje žiadosti môžu predkladať tak športovci v individuálnych ako aj kolektívnych športoch od 1. júna do 10. júla 2019. Zo všetkých prijatých žiadostí odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOŠV a športovcov vyberie najneskôr do konca júla 12 individuálnych žiadostí a 6 kolektívov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke www.olympic.sk/ukazsa. Hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 1. do 31. augusta 2019. Na základe tohto hlasovania bude medzi finalistov prerozdelená suma 60-tisíc eur určená na rozvoj ich športového talentu. Viac informácií nájdete aj na www.olympic.sk/ukazsa