VIDEO Katastrofálna cesta školákov do Bratislavy: Rodičia detí z nevetraného vozňa zúria, reaguje aj dopravca!

Hrôzostrašný zážitok. Deti z osemročného Gymnázia školských bratov v Rači zažili hororovú cestu vlakom z výletu.

Na trase Prievidza - Bratislava došlo v pondelok napoludnie k tragickej udalosti, keď vlak zachytil osobu v koľajisku. Následne vlakvedúci stroj odstavil a pasažieri museli čakať na náhradný spoj. Cestujúcich však mali posadiť do súpravy, kde bolo príšerné teplo a deti začali kolabovať.

Po dlhom čakaní sa cestujúci napokon dočkali náhradnej súpravy, lenže časť pasažierov zostala zaskočená. Niektorí cestujúci sa totiž podľa rodičov dostali do osobných vozňov, no zvyšok mali usadiť do vagónov na prepravu balíkov alebo pošty. „Tie vozne nemali sedadlá ani okná, zakrátko tam bol nedýchateľný vzduch v tej tridsaťstupňovej horúčave,“ povedal nám jeden z rozhorčených rodičov druháka osemročného gymnázia.

„Decká tvrdia, že sprievodkyňa bola v takom stave, že sa snažila otvoriť za jazdy dvere! Keď konečne vlak zastal, osem detí bolo v stave kolapsu, jednému dievčaťu museli privolaní záchranári podávať priamo na stanici infúzie. Sme zhrození z toho, že sa také niečo môže stať, a budeme žiadať železnice o ospravedlnenie a vysvetlenie,“ tvrdí Milan, podľa ktorého by to menšie deti vôbec nemuseli zvládnuť!

Rovnako ako ďalší rodičia zostal šokovaný, že niekomu napadlo poslať deti a ďalších pasažierov do vozňov, ktoré nie sú prioritne určené na prepravu osôb. „Učitelia a deti sa rozhodli po dohode s vlakvedúcim nastúpiť do rezervných neklimatizovaných vozňov. Počas prepravy prišlo 3 deťom zle a v Leopoldove boli ošetrené,“ uviedol hovorca ZSSK, Tomáš Kováč.

Dispečing v pohotovosti

Tomáš Kováč, hovorca ZSSK

Mimoriadna udalosť robí problémy na celej trati a dispečing je vtedy v plnej pohotovosti. Špeciálne kvôli deťom sa ešte raz otáčal autobus náhradnej dopravy, ktorý objednáva práve dispečing. Nie vždy je možné mať pripravené plnohodnotné náhradné vozne v každej stanici. Nevyhnutnosť prepravy detí v služobnom vozni a celé riešenie mimoriadnej udalosti ešte dôkladne preverujeme.