Hororová cesta vlakom: Školákov z Bratislavy poslali do vagóna na prepravu balíkov, deti kolabovali!

Deti z bratislavského osemročného Gymnázia školských bratov v Rači zažili hororovú cestu vlakom z výletu.

Na trase Prievidza - Bratislava došlo v pondelok napoludnie k tragickej udalosti, keď vlak zachytil osobu v koľajisku. Následne vlakvedúci stroj odstavil a pasažieri museli čakať na odvoz autobusmi do najbližšej dediny resp. stanice. Keď sa konečne dočkali náhradnej súpravy, ostali zaskočení: len časť cestujúcich sa dostala do osobných vozňov, zvyšok usadili do vagónov na prepravu balíkov alebo pošty. V takýchto podmienkach cestovali na trase Partizánske - Leopoldov.



Otvoriť galériu Deti po hororovej ceste vlakom kolabovali od vyčerpania. Zdroj: tip

"Tie vozne nemali sedadlá ani okná, v tridsaťstupňovej horúčave tam zakrátko bol nedýchateľný vzduch," povedal nám jeden z rozhorčených rodičov druháka osemročného gymnázia. "Decká tvrdia, že sprievodkyňa bola v takom stave, že sa snažila otvoriť za jazdy dvere! Keď konečne vlak zastal, osem detí bolo v stave kolapsu, jednému dievčaťu museli privolaní záchranári podávať priamo na stanici infúzie. Sme zhrození z toho, že sa také niečo môže stať a budeme žiadať železnice o ospravedlnenie a vysvetlenie," tvrdí Milan, podľa ktorého by to menšie deti vôbec nemuseli zvládnuť!

Rovnako ako ďalší rodičia je šokovaný, že niekomu napadlo dať deti a ďalších pasažierov do vozňov, ktoré nie sú prioritne určené na prepravu osôb. Nový Čas požiadal železnice o stanovisko.