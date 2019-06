Legendárny český režisér Jiří Menzel po operácii mozgu: Po prvý raz v spoločnosti

Konečne sa dočkal! Legendárny český režisér Jiří Menzel (81), ktorého v novembri 2017 napadol nebezpečný meningokok a musel podstúpiť operáciu mozgu, je po náročnom zotavovaní sa z ťažkej choroby zrejme z najhoršieho vonku. Spolu s manželkou Olgou (41) sa totiž pred pár dňami objavil na divadelnom predstavení!

Menzel vystrašil v zime 2017 nielen svoju rodinu, ale aj fanúšikov a kolegov, keď nečakane odpadol. Lekári mu diagnostikovali zákerného meningokoka, následkom čoho sa ocitol až na operačnom stole a veľmi dlho bol v umelom spánku.

Po prevoze z kliniky na Malvazinkách na rehabilitačné centrum v Beroune urobil oscarový tvorca v liečbe značné pokroky, po prepustení do domácej starostlivosti uplynulý piatok potešil verejnosť účasťou na predstavení Pygmalion. „Zdravíme z Vinohradského divadla a prajeme príjemné leto,“ podelila sa manželka Olga o milú fotku Jiřího, ktorý sa na verejnosti ukázal vôbec prvýkrát po vážnom ochorení.

„Bola to dlhá cesta... Znamená to, že nič nie je nemožné a nikdy sa nevzdávaj, aj keď nad tebou lámu palicu,“ dodala nadšená Menzelová. Do lóže, z ktorej si umelec predstavenie užíval, za ním dorazili kolegovia Jan Šťastný, Tomáš Töpfer a Eva Režnarová.