Volejníčkovej († 66) dcéra Ivana o smrti mamy: Našla som ju mŕtvu v byte

Opísala najhoršie chvíle svojho života! Len nedávno obletela Slovensko správa o nečakanej smrti repeťáckej hviezdy Lýdie Volejníčkovej († 66).

Práve o najťažších okamihoch a posledných chvíľach jej života prehovorila exkluzívne pre Nový Čas Nedeľa jej dcéra Ivana (38). Tá našla milovanú matku v jej byte, keď jej už nebolo pomoci. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Lýdia Volejníčková bola hviezdou relácie Repete s Ivanom Krajíčkom († 66), kde si krehká blondínka s nezabudnuteľným hlasom ihneď našla množstvo priaznivcov. Napriek tomu, že v posledných rokoch o nej veľmi počuť nebolo, jej odchod prišiel náhle a nečakane, keď skonala v polovici júna.

„Lekári skonštatovali, že mame zlyhalo srdiečko. Mala dlhodobo rôzne zdravotné ťažkosti, trápili ju najmä psychické ťažkosti. Dlhší čas sa liečila, intenzívnejšie asi posledný rok a pol,“ prezradila v rozhore pre Nový Čas Nedeľa jej jediná dcéra Ivana. Tá popiera, že by jej matka trpela rakovinou a rovnako aj to, že by ju obrala o byt a vysťahovala ju preč.

„Mama chcela ísť preč z bytu v centre mesta. Vravela, že je pre ňu veľký. Mala pocit, že potrebuje zmeniť miesto, ale ona potrebovala zmeniť predovšetkým seba.dodala Ivana s tým, že práve v jej novom byte v bratislavskej Petržalke zažila najväčší a najsmutnejší šok svojho života.

„Mama zomrela doma. Keďže mi nezdvíhala telefón, išla som ju pozrieť a, žiaľ, našla som ju tam...,“ povedala na záver zronená dcéra repeťáckej hviezdy.