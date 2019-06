Na Slovensko príde množstvo zahraničných vojakov: Chystajú desiatky cvičení

Do konca roka sa na Slovensku uskutoční 24 vojenských cvičení, na ktorých budú prítomní zahraniční vojaci.

Vyplýva to z materiálu, schválením ktorého dala vláda súhlas na prítomnosť týchto vojakov v SR. Slovenskí vojaci zas majú byť podľa materiálu vyslaní na 29 cvičení v zahraničí.

Jedným z medzinárodných cvičení na Slovensku bude "Slovenský štít 2019", ktoré sa uskutoční 21. októbra - 16. novembra vo výcvikovom centre Lešť. Podľa materiálu sa na ňom môže zúčastniť do 200 amerických vojakov a do 100 vojakov z Poľska, Maďarska aj Českej republiky. Do 260 slovenských vojakov sa zas napríklad môže zúčastniť na medzinárodnom cvičení v Nemecku.

Vláda tiež súhlasila s vyslaním vojakov mimo slovenského územia a na základe medzinárodných zmlúv z oblasti kontroly zbrojenia, odzbrojenia a budovania dôvery a bezpečnosti. Z tohto dôvodu môžu byť slovenskí vojaci vyslaní na územie Ukrajiny, Moldavska, Bieloruska, Gruzínska, Arménska, Azerbajdžanu, Ruskej federácie, Srbska, Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Kirgizska, Tadžikistanu a Uzbekistanu.

Zmluvy upravujú aj pôsobenie zahraničných vojakov na Slovensku. Napríklad na základe Zmluvy o otvorenom nebi preto môžu byť na Slovensku prítomní vojaci Ruskej federácie, Ukrajiny, Česka, Poľska a Bieloruska, na základe ďalších zmlúv vojaci NATO.