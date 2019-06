Lampard dostal súhlas od klubu: Horúci kandidát na trénera Chelsea

Tréner Frank Lampard (41) dostal od druholigového klubu Derby dovolenie jednať s Chelsea o možnom prevzatí trénerskej pozície.

"Blues," v ktorom drese Lampard strávil podstatnú časť kariéry, opustil po triumfe v Európskej lige Maurizio Sarro, ktorý sa upísal Juventusu Turín. Podľa britských médií by vedenie Chelsea za Lamparda muselo zaplatiť odstupné asi 4,4 milióna eur.

Bývalý anglický reprezentant vyhral v drese Chelsea trinásť trofejí vrátane troch titulov v Premier League, prvenstvo v Lige majstrov a Európskej lige. V prvej sezóne v Derby doviedol mužstvo do finále play off o postup do najvyššej súťaže, v ktorom ale podľahlo Aston Ville 1:2.

Ako bývalý hráč Chelsea sa ako tréner na lavičke Londýnčanov naposledy zhostil v roku 2012 Roberto Di Matteo, ktorý s tímom siahol na víťazstvo v Lige majstrov a FA Cupe. Po ôsmich mesiacoch ho však vedenie prepustilo.