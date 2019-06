V Spartaku zachraňujú čo sa dá: Dlhoročné impérium sa rozpadá

Z majstrovskej éry ostala vo futbalovej Trnave asi už iba upratovačka.

Partia, ktorá získala vlani po 45. rokoch titul a v jeseni sa takmer prekopala do vyraďovacej fázy Európskej ligy, je fuč. Väčšina zutekala v zime, zvyšok prchá preč teraz. Dlhoročné impérium dnes už bývalého majiteľa Vladimíra Poóra (62) sa po zmene vlastníka rozpadá.

Káder na začiatku letnej prípravy opustil skúsený Marek Janečka, útočník David Depetris sa vrátil do Trenčína. Odišiel aj stredopoliar Anton Sloboda, ktorý nesúhlasil so 40-percentným znížením platu. Klub po piatich rokoch opúšťa obranca Matúš Čonka i Tomáš Košút. Otáznik visí nad Erikom Grendelom. Po návrate z liečenia v Poľsku ho čakajú rozhovory s vedením.

Portugalský tréner Ricardo Chéu má vlastnú predstavu o zložení tímu. „Sme v procese výstavby tímu. Chceme mať vlastnú identitu a hrať atraktívny futbal. Musíme sa nastaviť tak, že sme veľký tím a je nám blízka ofenzívna mentalita.“

Namiesto odchádzajúcich Slovákov prúdia do Spartaka najmä cudzinci. Neznámi a lacní. Chorvát Tešija a Rumun Mitrea prišli z cyperského Doxa Katokopias, srbský stopér Marinovič z Kruševacu. Blízko k prestupu sú aj Ukrajinec Hehedosh a rakúsky tandem Sobczyk – Gashi. Tréner Chéu: „Nie je to len o kupovaní hráčov. Chceme zapojiť do kádra aj našich mladých a dať im šancu.“