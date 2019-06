Očakávaná voľba je tu: Kto bude novým šéfom slovenského hokeja?

Najdôležitejší bod. Na dnešnom kongrese Slovenského zväzu ľadového hokeja ním bude voľba nového predsedu. Súčasný Martin Kohút (48) už nekandiduje a na svojej stoličke by najradšej videl kapitána majstrov sveta z Göteborgu 2002 Miroslava Šatana (44).

V hre je však aj nemenej známy Dárius Rusnák (59), ktorý mal céčko na drese na zlatých MS 1985 v Prahe a tiež funkcionár Jaromír Šmátrala (41).bratislava - Veľká injekcia. Pre slovenský hokej ňou bude zisk z MS 2019 v Bratislave a Košiciach, ktorý predstavuje sumu 7,5 milióna eur pred zdanením. Pre porovnanie, zisk z MS 2011 na Slovensku bol o 5 miliónov nižší.

Martin Kohút viedol zväz tri roky a začiatkom júna oznámil, že kandidovať už nebude. „Veľa vecí je rozrobených, idú dobrou cestou. Zväz je v dobrej finančnej kondícii a to všetko by som rád zanechal Miroslavovi Šatanovi,“ vyjadril sa Kohút, ktorý má záujem zotrvať v SZĽH ako člen výkonného výboru. Niekoľko dní po jeho tlačovke Miroslav Šatan potvrdil, že o post prezidenta sa bude uchádzať. „Viaceré kluby ma vyzvali, aby som do toho šiel. Pokúsim sa získať dôveru aj ďalších. Radi by sme pokračovali v budovaní akadémií a spoločne s klubmi vytvorili víziu, ako by mal najbližších desať rokov vyzerať náš hokej,“ načrtol svoj plán Šatan.

Už pred MS 2019 avizoval kandidatúru legendárny útočník Dárius Rusnák, ktorý po vzniku samostatného Slovenska odovzdal číslo dresu 18 práve Šatanovi. „Mojou prioritou je rozvoj a dlhodobá stabilizácia klubov. Nie zväz, ale kluby sú totiž tými, ktorí tvoria slovenský hokej. Preto sa budem zasadzovať o zvýšenie finančných i nefinančných prostriedkov pre kluby. Slovenský hokej by som rád videl ako lídra nášho športu vo výchove mládeže a zdravého životného štýlu detí. Oboch protikandidátov poznám ako šikovných a čestných ľudí. Verím, že v tomto duchu zvedieme aj súboj,“ uviedol Rusnák.

Medzi fanúšikmi najmenej známy je kontrolór a predseda Dozornej rady SZĽH Jaromír Šmátrala. Bývalý ligový hráč a vyštudovaný právnik sa chce zamerať na systémovú podporu mládeže už od veku 6 - 7 rokov, zabezpečiť viac financií pre kluby a lepšie využívať fond na podporu športu či športové poukazy.

Šanca na triumf podľa NČ: 70 %

Miroslav Šatan (44)

Bývalý útočník so štyrmi medailami z MS má funkcionárske skúsenosti z pozície GM reprezentácie i Tímu Európy na Svetovom pohári.

Za prezidenta ho navrhli rodné Topoľčany či Zvolen.

20 %

Dárius Rusnák (59)

Štvornásobný medailista z MS a strieborný zo ZOH 1984 bol viac rokov členom výkonného výboru SZĽH.

Za prezidenta ho navrhla aj majstrovská Banská Bystrica.

10 %

Jaromír Šmátrala (41)

Rodák z Trenčína hral najvyššiu súťaž len v Dubnici, potom už len nižšie ligy v zahraničí. Je kontrolórom a predsedom Dozornej rady SZĽH.

Za prezidenta ho navrhla Akadémia Igora Libu či HOBA Bratislava.

O finančnom zisku včera informoval dosluhujúci prezident SZĽH Martin Kohút, ktorý zhodnotil svoje funkčné obdobie. Suma 7,5 milióna eur ešte viac podčiarkla úspešne zvládnutý šampionát. Zväz ju môže začať využívať v roku 2020 po vyplatení dividend spoločnosti Hockey Event. „Financie zostanú SZĽH. Nové vedenie na čele s prezidentom a výkonným výborom by ich malo využiť hlavne na rozvoj mládeže,“ uviedol Kohút. Zároveň vyzdvihol, že súčasnému vedeniu sa podarilo zefektívniť marketing, zaviedlo transparentný systém rozdeľovania financií, zlepšenie infraštruktúry či metodiky práce s trénermi a mladými hráčmi. Aj preto pred dnešnými voľbami prezidenta upozornil, že zväz už nepotrebuje krízového manažéra. „Slovenský hokej teraz potrebuje lídra, ktorý bude mať osobnú integritu, bude medzinárodne rešpektovaný a povedie ho v najbližšom období k tomu, aby sa pozitívum, napríklad aj z MS 2019, prenieslo do klubov, hláv funkcionárov, jednoducho všade. Preto prosím delegátov kongresu, aby sa zamysleli nad budúcnosťou a vybrali správneho človeka,“ doplnil Kohút.