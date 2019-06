Kohút bilancuje svoju prácu na hokejovom zväze: Na čo je najviac hrdý?

Za najväčší úspech počas trojročného pôsobenia vo funkcii prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) považuje Martin Kohút zlepšenie marketingu.

Okrem toho ho teší aj nárast zisku po skončení uplynulých MS v hokeji, ktorý bol oproti roku 2011 vyšší o päť miliónov eur. Informoval o tom na utorňajšom brífingu v Bratislave.

Kohúta teší, že po nástupe do funkcie dostal zväz do lepšej finančnej kondície. "Komerčné zisky a dôvera partnerov bola na veľmi nízkej úrovni. Vytvorili sme početný tím ľudí, ktorí sa tomu venujú. To nám pomohlo, aby sa zlepšila finančná situácia. Zväz bol v roku 2016 v strate 450 tisíc eur, v priebehu troch rokov sme sa dostali do plusových čísiel. Zväz je dnes ziskový a dokáže platiť svoje záväzky," povedal Kohút.

Dosluhujúci prezident zväzu vyjadril spokojnosť aj s organizáciou májových MS v hokeji na Slovensku. Priniesli podstatne väčší zisk, ako v roku 2011. "Zisk z MS v roku 2019 bol 7,5 milióna eur pred zdanením. V roku 2011 sme mali zisk 2,5 milióna. Na štadiónoch videlo zápasy 470 tisíc ľudí, viac ako 200-tisíc bolo vo fanzónach. Peniaze po vyplatení dividend spoločnosti Hockey Event zostanú k dispozícii novému zväzu. Môže ich využiť na ďalšiu činnosť," dodal Kohút.

V rámci funkčného obdobia investoval zväz aj do infraštruktúry, štadióny v rôznych krajských a okresných mestách prešli rekonštrukciou. Prispeli k tomu samosprávy aj štát. "Z našich zdrojov sme museli zabezpečiť podmienky pre mládež, na všetkých štadiónoch sme vymenili umelé mantinely, na tridsať štadiónov sme dodali strelnicu pre hokejovú mládež. Našli sme spôsob na výmenu zastaraných rolieb za výhodnejšie podmienky, ako ich nakupovali mestá. Dnes ich ponúkame cez finančný lízing a kluby sú s tým spokojné."

Kohút taktiež vyzdvihol zlepšenie metodiky práce s trénermi a mladými hokejistami. Digitalizáciou sa posunula aj práca matriky, čo prezident rovnako považuje za nesmierne dôležité. "Mali sme veľa tzv. 'mŕtvych duší', bolo tam veľa ľudí, ktorí už ani hokej nehrávali. Máme teraz jasný systém o tom, kto hrá, bežíme online. Vieme, čo sa nám na štadióne deje počas zápasov s konkrétnymi osobami. Môžeme tak aj transparentnejšie a presnejšie prerozdeľovať peniaze. To bol veľmi dôležitý krok, aby sme urobili poriadok vo zväze. Viete si dnes okamžite pozrieť všetko na stránke. Aj samotný web zväzu prešiel inováciou," poznamenal Kohút.

Svoju doterajšiu agendu by chcel predať svojmu nástupcovi, ktorého Kongres SZĽH zvolí v stredu. Bude to jeden z trojice Miroslav Šatan, Dárius Rusnák a Jaromír Šmátrala. Kohút ako pokračovateľa načatej práce vidí Šatana. "On sa veľmi iniciatívne podieľal na všetkých zmenách. Dva roky bol členom výkonného výboru a nebol pasívny člen. Zúčastňoval sa na mnohých stretnutiach, bol na zväze každý deň. Je úplne v obraze. Nemá možno toľko skúseností ako mám ja, ale dnes potrebuje slovenský hokej to, čo Miro Šatan dokáže priniesť. Obetoval sa, keď prišiel z USA na Slovensko a rozhodol sa prebrať zodpovednosť," uzavrel Kohút.