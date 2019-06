Nadal sa pustil do kritiky Wimbledonu: Nerešpektujú naše postavenie

Španielsky tenista Rafael Nadal sa posťažoval na spôsob nasadenia hráčov na treťom grandslame roka vo Wimbledone. Na kurtoch All England Clubu bude tento rok figurovať ako číslo tri, hoci vo svetovom rebríčku je hráčom číslo dva.

Wimbledon má svoj vlastný spôsob nasadzovania, ostatné tri grandslamy používajú svetový renking. "Wimbledon je jediný turnaj v roku, ktorý postupuje takto. Samozrejme, lepšie by bolo, ak by som bol dvojka, ak si ale myslia, že som trojka, akceptujem to. Budem bojovať, aby som vyhral zápasy, ktoré mám vyhrať," povedal 33-ročný Španiel pre španielsku televíziu Movistar. "Jediné, čo mi prekáža je, že to má takto iba Wimbledon. Ak by rovnako postupovali všetky turnaje, bolo by to korektnejšie. Nie je to len o mne. Je tam viac prípadov hráčov, ktorí hrali celý rok dobre na všetkých povrchoch, ale Wimbledon nerešpektuje ich postavenie, ktoré si vybojovali. Z tohto dôvodu je žreb komplikovanejší," dodal dvojnásobný wimbledonský víťaz a celkovo 18-násobný grandslamový šampión.

Jednotkou bude svetový hráč číslo jeden Srb Novak Djokovič, dvojkou Švajčiar Roger Federer. "Pre mňa osobne to znamená, že ak sa chcem dostať do finále, v semifinále môžem hrať s Djokovičom alebo Federerom. Na to ale potrebujem vyhrať 5 zápasov a ešte je to ďaleko," uzavrel Nadal.

jp la