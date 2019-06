Michael Jackson zomrel pred 10 rokmi, televízie naňho kašlú: Kráľ popu uvrhnutý do nemilosti

Michael Jackson zomrel 25. júna 2009. Od jeho nečakaného odchodu z tohto sveta teda ubehlo presne desať rokov.

Verejné spomienky a pocty spevákovi v novinách a televízii sa však nekonajú. Dokument Leaving Neverland ho totiž vykreslil ako pedofila a predovšetkým chorobného klamára. Na hviezdu pop music tak spomínajú iba súkromne príbuzní, priatelia, kolegovia a skalní fanúšikovia, ktorých neodradil ani kontroverzný dokument.

,,Leaving Neverland zmenil spôsob, ako sa médiá a verejnosť pozerajú na Jacksonovo výročie. Wade Robson a James Safechuck už skôr obvinili speváka v súdnych dokumentoch, ale až keď vystúpili pred kamerou, všetko sa zmenilo. Michaelovi najvernejší fanúšikovia síce túto dvojicu neuznali, ale pre verejnosť sú tu stále veľké pochybnosti o Jacksonovej legitimite... Medzi britskými a americkými televíznymi spoločnosťami existuje všeobecná zhoda, že ak by čokoľvek o ňom odvysielali, môže to vyvolať veľkú vlnu kritiky a škandalizáciu. Nikto totiž nechce mať povesť, že propaguje možného pedofila," cituje denník The Sun zdroj televízie ITV.

Jackson zomrel 25. júna na predávkovanie anestetikom propofol. Za podanie extrémnej dávky lieku bol súdený a odsúdený spevákov osobný lekár Conrad Murray.