Prešovské múzeum vystavuje skutočné kuriozity: Morbídne, čo si so sebou grófka nosila na bohoslužby!

Všetko sú to samé rarity. Prešovské Krajské múzeum zhromaždilo historické predmety, aké len tak nenájdete. Na výstave s názvom Kabinet kuriozít nechýba symbolická rakva či šatka, ktorú používala šľachtičná Alžbeta Bavorská, známejšia ako Sissi.

Predmety na výstave pochádzajú z Múzea v Kežmarku a zo zbierkového fondu prešovského Krajského múzea. „Návštevníci môžu vidieť napríklad katov meč, ktorým popravovali mešťanov počas takzvaných Carrafových jatiek. Máme napríklad aj symbolickú truhlu, ktorú dala vyhotoviť grófka Anna Csákyová. Vozievala ju so sebou na bohoslužby, aby aspoň takto bola so svojím zosnulým manželom,“ prezradil kurátor výstavy Jozef Ridilla.

„Nechýbajú ani veci používané nejakou osobnosťou, písacia súprava prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka alebo šatka, do ktorej si utierala slzy Sissi. Sú to pozoruhodnosti, ktoré sa oplatí vidieť.“ Výstava potrvá do 15. septembra.