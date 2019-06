Moderátorka Hágerová ukázala pravú tvár: Reakcie matiek na seba nenechali dlho čakať

Únava z materstva sa na nej ešte nepodpísala! Moderátorka Diana Hágerová sa stala matkou len v októbri, no známky únavy na nej doposiaľ nevidieť.

Sympatická moderátorka sa netají tým, že si chvíle na materskej naplno užíva. Na rozdiel od žien siahajúcich v náročnejšom období ihneď po mejkape, je však Diana Hágerová jednou z tých, ktoré sa neboja ukázať pravú tvár. A to doslova. "Selfietime. Ja si proste neviem urobiť takú tú krásne nastylovanú, dokonale svetelne upravenú a neviem akú fotku. Jednoducho toto som ja," posťažovala sa známa kráska pod fotkou bez mejkapu.

Len čo ju zverejnila, prišli pozitívne reakcie. "Ty to nepotrebuješ, si prirodzene krásna," napísala jedna mamička. A dali jej za pravdu aj ostatné ženy! "Absolútna prirodzenosť a krása! Nastajlovať a fotiť cez filter nie je veľké umenie... nech však ukážu tie "umelinky" svoju tvár ráno po prebudení. To by bola podívaná," uviedla ďalšia.

Pred týždňom oslávil prvý míľnik v živote rodiča aj jej partner Roman Juraško, ktorému venovala krásne a dojímavé vyznanie. "Tento úsmev máš na tvári 90 % času... aj preto sa na teba tak rada pozerám. Ale hlavne si človek s neuveriteľne dobrým srdiečkom. Ak sa nám spoločne podarí Izabelku vychovať rovnako, budem najšťastnejšia žena/mama na svete. ĽÚBIME ŤA! Šťastný Deň otcov."