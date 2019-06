Réway sa už naplno pripravuje na novú sezónu: Konečne som v poriadku!

Nevzdal to. Hokejový útočník Martin Réway (24) musel po vážnych zdravotných problémoch so srdcom vynechať sezónu 2016/2017 a hrozil mu koniec kariéry.

Vlani na jeseň v dvoch zápasoch pomohol Dolnému Kubínu v 2. lige a odišiel do druhej najvyššej švédskej súťaže, kde utrpel otras mozgu. Teraz už opäť trénuje bez obmedzení a rád by si vybojoval angažmán v českej extralige.

Líder reprezentácie do 20 rokov, ktorá na prelome rokov 2014/2015 vybojovala bronz na MS, dlho patril medzi najväčšie nádeje slovenského hokeja. V NHL ho draftoval Montreal, v sezóne 2014/2015 mal v Sparte Praha priemer viac ako bod na zápas a na MS 2016 v Petrohrade mu reprezentačný tréner Zdeno Cíger zveril už kapitánske áčko. Potom mu však kariéru na celý rok prerušil zápal srdcového svalu. „Konečne som v poriadku, a to ma teší. Už mesiac sa pripravujem na novú sezónu. Som v Dolnom Kubíne i v Prahe, v Česku robím s lekármi kompenzačné cviky, doma využívam Kubínsku hoľu. Snažím sa veľa bicyklovať, je to trošku iná príprava,“ povedal pre hokejportal.sk Martin Réway. Zároveň ubezpečil, že problémy so srdcom sú minulosť: „Ak by som nejaké mal, určite by som neriskoval ďalšiu kariéru. Aj toto je v poriadku!“

Práve na Orave sa na jeseň rozohrával a následne prijal ponuku z druholigového švédskeho klubu Tingsryds AIF. Aj tam mal však smolu a pre zranenie odohral len 10 stretnutí. „Určite to bola dobrá skúsenosť. Potreboval som vtedy čím skôr hrať a ten klub ma chcel už dosť dlho. Je len škoda, že som sa asi v piatom zápase zranil, príznaky otrasu mozgu sa mi vracali celú sezónu. Škoda, že som neodohral viac,“ mrzí šikovného útočníka. V minulosti si svojimi výkonmi urobil dobré meno v Česku a práve tam by sa rád vrátil. „Mám síce ponuku zo Švédska, ale zameriavam sa na Česko, kde má aj môj agent najlepšie kontakty. Zároveň je mojím hlavným cieľom hrať čo najviac. Čím viac, tým lepšie. Pevne verím, že sa mi vyhnú zranenia, budem sa do toho stále viac dostávať a priblížim sa tam, kde som bol voľakedy,“ dodal Réway.