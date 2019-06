Slovenské kluby vykazujú miliónové straty: Najväčšiu sekeru zaťal účastník Európskej ligy

Žiadna sláva! Až polovica prvoligových futbalových klubov sa dostala v uplynulom roku do straty. Vyplýva to z údajov portálu Finstat, ktorý ich pravidelne zverejňuje na základe daňových priznaní.

Najhlbšie sa v červených číslach ocitol Ružomberok. Účastník Európskej ligy UEFA sa zastavil na sume mínus 2,4 milióna eur. Naopak, zdravým hospodárením sa môže pochváliť Žilina, ktorá vykázala najvyšší zisk z tucta ligistov - 580-tisíc eur.

Koncepčná práca s mládežou, postupné zapracúvanie vlastných talentov a racionálne angažovanie legionárov vyniesli „Šošonov“ na čelo rebríčka ziskovosti. Klub spod Dubňa ťaží predovšetkým z predaja mladých, perspektívnych hráčov do zahraničia - Milana Škriniara, Lászlóa Bénesa, Denisa Vavra, Jaroslava Mihalíka, Lukáša Čmelíka... Vlani sa im podarilo posunúť do talianskej ligy dvojicu Dávid Hancko - Samuel Mráz. Teraz je na rade druhý najlepší ligový strelec Róbert Boženík.

„Posledné tri roky sme v pluse. Je to vždy lepšie, ako skončiť v strate. Aj to sme už zažili. Do najväčšej sme sa dostali hneď po ročníku, keď sme hrali v skupine Ligy majstrov. Získali sme síce veľa peňazí, ale nemálo prostriedkov nás to vtedy aj stálo. Bol by som rád, keby sa nám darilo byť stále ziskoví,“ povedal prezident futbalovej Žiliny Jozef Antošík v nedávnej diskusii Denníka N.