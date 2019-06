Predseda SNS Andrej Danko chce finančné limity pre politické strany.

Návrh chce predložiť partnerom na najbližšej Koaličnej rade. Avizoval to na tlačovej konferencii po skončení sobotného snemu vo Zvolene. Tvrdí, že politické strany majú byť financované štátom a nemali by mať viac peňazí, ako keby sa dostali do parlamentu. Chce, aby súťažili programy a nie sponzori.

