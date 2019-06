Miliardár má tuhý korienok: Murdoch je krátko po chorobe opäť v pracovnom nasadení

Mediálny magnát Rupert Murdoch (88) mal zápal pľúc, chorobu však prekonal a teraz sa zotavuje.

S odvolaním sa na svoje zdroje o tom vo štvrtok informovala stanica CNN. Osemdesiatosemročný miliardár ochorel pred troma týždňami, teraz sa mu ale darí dobre a už absolvoval niekoľko obchodných telefonátov.

Murdoch je jedným z najvýznamnejších mediálnych magnátov sveta. Pôsobí vo vedení televíznej spoločnosti Fox Corporation a stále hrá aktívnu rolu v dozore nad stanicou Fox News. Stojí taktiež v čele konglomerátu News Corporation, ktorý vlastní napríklad denníky The Wall Street Journal, New York Post alebo The Sun.