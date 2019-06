Fraška ohľadom voľby kandidátov na ústavných sudcov: Danko pripustil konflikty na Koaličnej rade

Pokiaľ nebudú zvolení kandidáti na ústavných sudcov, mohla by byť verejná voľba. Pripustil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).

Koalícia mala podľa neho vo voľbe kandidátov ústavných sudcov šiestich uchádzačov. "Je ale na slobodnom výbere poslancov, ako budú voliť," povedal Danko na brífingu po voľbe. Dodal, že on volil šiestich kandidátov vrátane štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Editu Pfundtner či bývalého šéfa Siete Radoslava Procházku.

„Spravil som všetko preto, aby bol ústavný súd znova funkčný. Žiaľ, nie každý k tomu pristupuje s rovnakou vážnosťou. Samého ma táto voľba trápi, tento problém som zdedil po svojich predchodcoch," tvrdí Danko. Zároveň pripomenul, že princíp volenia dvojičiek bol porušený prezidentom Andrejom Kiskom pri dvojici kandidátov Mamojka - Laššáková pred dvoma rokmi. Vtedy sa vraj zaviedla tradícia čiastkového riešenia. Stanovisko šéfa parlamentu agentúre SITA zaslal jeho hovorca Tomáš Kostelník. Téma voľby kandidátov na ústavných sudcov podľa Danka traumatizuje spoločnosť.

Danko pripustil konflikty na Koaličnej rade. Na otázku o predčasných voľbách uviedol, že ak by premiér Peter Pellegrini a predseda Smeru-SD Robert Fico mali hovoriť iné, mali by si v koalícii povedať, ako a či ďalej.

Na otázku o predčasných voľbách s októbrovým termínom reagoval poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) tým, že ho otázka zaskočila. "Aj keď sú nejaké komunikačné problémy v rámci koalície, určite ich nebudeme riešiť cez médiá," doplnil.

O tom, ako v Smere-SD volili kandidátov, hovoriť nechcel. "Rešpektujem tajnosť voľby, nechcite odo mňa detaily. Tiež som očakával, že bude zvolených viac kandidátov," povedal s tým, že v utorok (25. 6.) bude druhé kolo, v ktorom môžu doplniť zvyšný počet kandidátov.

Poslanec Jaroslav Paška (SNS) verí, že koalícia bude mať snahu si svoju časť povinnosti v opakovanej voľbe vylepšiť. Doplnil, že ak by sa poslanci nepomýlili v hlasovaní, mohli byť zvolení aj štyria kandidáti. "Bolo viacero pokazených hlasovacích lístkov, kde boli označené mená, ktoré mali nádej byť zvolené. Keby neboli tie pokazené lístky, tak pravdepodobne by sme mali zvolených najmenej štyroch kandidátov na ústavných sudcov. Bohužiaľ, aj poslancom sa môže stať, že sa pomýlia," povedal s tým, že on sám volil šiestich uchádzačov. "V utorok sa iste pohneme ďalej, len si musíme v poslaneckých kluboch sadnúť a prehovoriť do svedomia, aby ak sa niekto pomýli, neodovzdal hlasovací lístok, ktorý nie je skontrolovaný. Aby si ho dôkladne skontroloval. Takéto prípady sa nemôžu opakovať," dodal Paška.

"Je mi to ľúto, bola by som samozrejme najradšej, keby sa nám podarilo navoliť chýbajúci počet kandidátov," uviedla po hlasovaní poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd). Nevie si vysvetliť, prečo plénum zvolilo len jedného kandidáta. "Asi sa niektorí poslanci pomýlili," skonštatovala s tým, že pevne verí, že v opakovanej utorkovej voľbe sa podarí navoliť ďalších chýbajúcich kandidátov.

Vo štvrtkovej voľbe kandidátov na sudcov ÚS sa podarilo poslancom parlamentu zvoliť zo 16 kandidátov jedného, ktorého ponúknu prezidentke Zuzane Čaputovej. Je ním Radoslav Procházka. Opakovaná voľba kandidátov by mala byť v utorok.