Politický analytik o zvolení iba jedného kandidáta na ústavného sudcu: Začína to byť trápne

Zvolenie jedného kandidáta na ústavného sudcu považuje politický analytik Ján Baránek za trápne. Uviedol to vo štvrtok pre agentúru SITA.

„Neviem či máme krízu schopných právnikov, či to poslanci Národnej rady SR robia zámerne, ale už to začína byť trápne. Poslanci by si mali plniť svoje povinnosti a to, za čo sú platení. Nemali by Ústavný súd SR udržiavať v takomto obmedzenom počte, lebo tým v konečnom dôsledku škodia obyvateľom tejto krajiny,“ konštatuje Baránek.

Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok v tajnom hlasovaní, vo štvrtej voľbe, zvolili iba jedného kandidáta na ústavného sudcu. Je ním bývalý predseda strany Sieť Radoslav Procházka, ktorý získal 74 hlasov poslancov. Počet platných hlasovacích lístkov poslancov bol 137 a neplatných sedem. Keďže poslanci nezvolili požadovaný počet, čiže šesť kandidátov, voľba sa zopakuje.

Blízko k hranici zvolenia bol Ladislav Duditš so 70 hlasmi poslancov a tiež štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner, ktorá získala 69 hlasov. Úspešný kandidát musel získať minimálne 73 hlasov. Ako informoval podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar, keďže nebol zvolený požadovaný počet kandidátov, opakovaná voľba sa uskutoční v utorok 25. júna o 17-tej hodine. Do štvrtej voľby sudcov sa prihlásilo 16 uchádzačov, z ktorých väčšina už kandidovala v predošlých voľbách.

Poslanci NR SR hľadali chýbajúcich sudcov v tomto roku už trikrát, pričom z požadovaného počtu 18 kandidátov zvolili iba 12. Na Ústavnom súde SR stále chýbajú šiesti sudcovia z trinástich a košická inštitúcia funguje preto od februára v obmedzenom režime.