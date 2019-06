Nevidiaci spevák Bango s manželkou ostali zhrození: Pre náš hendikep nás chceli vyhodiť z vlaku!

Došla im trpezlivosť! Nevidiaci operný spevák Marián Bango (47), známy aj ako slovenský Bocelli, pre svoj zdravotný hendikep musí prekonávať prekážky aj pri ceste vlakom.

S manželkou Alexandrou (52) totiž zažili veľmi nepríjemnú skúsenosť, keď poprosili železnice o pomoc pri cestovaní, pretože sú obaja nevidiaci. Dostali však poriadne studenú sprchu a v manželoch vzkypela žlč. Podľa ich slov ich chceli pre ich hendikep vylúčiť z prepravy!

Bango žne spevácke úspechy doma aj v zahraničí. Dnes ho čaká vystúpenie v Revúcej a sprevádza ho manželka a vyzerá to tak, že budú musieť prejsť tŕnistú cestu. „Keďže sú výluky, vo Zvolene treba presadnúť na autobus a v Kriváni z autobusu opäť na vlak. Sme nevidiaci, budeme mať so sebou asistentku. No keďže je to náročný terén, ktorý nepoznáme, a máme aj batožinu, zavolala som na kontaktnú linku železníc. Poprosili sme ich, aby nám niekto pomohol z vlaku do autobusu a potom z autobusu do vlaku,“ opísala Bangová prosbu, ktorá vyústila do konfliktu.

„Ozvali sa mi z kontaktného centra s tým, že vzhľadom na náš hendikep sme z takéhoto spôsobu prepravy vylúčení a máme si nájsť iný spôsob prepravy. Maroš strašne na tú dotyčnú vrieskal, lebo to nie je prvý takýto prípad,“ uviedla. Tu sa však príbeh nekončí. „Následne zavolala tá istá osoba. Maroš sa jej ospravedlnil. Povedala, že urobia mimoriadnu výnimku. Máme telefonický prísľub, ale takých sľubov už za tie roky bolo. Ja im už neverím,“ dodala Alexandra. Kompetentní sa však dušujú, že svoj sľub splnia.

„Obom zmieneným cestujúcim prisľúbená asistencia poskytnutá bude. Telefonáty na call centrum sa nahrávajú, sú teda primerane záväzné. V prípade problémov nami poskytnutú službu môžu reklamovať. Obidvaja cestujúci, ktorí sa na vás obrátili, sú našimi pravidelnými zákazníkmi a vždy sa im spolu so ŽSR snažíme vyjsť maximálne v ústrety,“ vyjadril sa hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč.