Do slovenského motorestu vstúpil nevidiaci chlapec so psom: Reakcia čašníka vám zlomí srdce! Je toto možné?

Príbeh, pri ktorom sa zastavuje rozum. Každý by mal byť vedený k tomu, že slabších treba chrániť a nie im hádzať polená pod nohy. Nájdu sa však ľudia, ktorým toto nepísané morálne pravidlo nič nehovorí.

Čitatelia nás upozornili na šokujúci prípad, ktorý zverejnila facebooková stránka Nekŕmte nás odpadom. Zdá sa, že niektorí ľudia ešte o úcte a pokore nič nepočuli. Návštevníčka motorestu Dubník pri diaľnici v Lovčiciach opísala skúsenosť, z ktorej vyhŕknu slzy aj vám.

"Po chvíli vošli dnu starí rodičia s dcérou a vnukom. Vnuk mohol mať do 15 rokov. Mal bielu paličku, načúvací prístroj a ku tomu vodiaceho psa- labradora. Pes pokojný, mierny," opisuje návštevníčka, ktorá tvrdí, že v motoreste boli v tej chvíli obsadené len 2 stoly a terasa bola prázdna. "Pán sa slušne spýtal čašníka, či sa môžu naobedovať a zobrať i psa. Čašník razantne odmietol, nemôžu sa so psom najesť dnu. Na moje prekvapenie ani vonku, vraj tam on neobsluhuje. Pán sa mu ešte snažil vysvetliť, že psík je na podobné zvyknutý a na to vychovaný, nepomohlo. Rodina sa zobrala a šla pokojne preč," hovorí návštevníčka, ktorá sa na to, čo sa pred jej zrakom odohralo, nemohla pozerať s pokojným svedomím.

Žena si od čašníka žiadala vysvetlenie jeho správania, ten sa oháňal zákonom. V súčasnosti skutočne platí zákon o zákaze vstupu zvierat do stravovacích zariadení. Prevádzkovateľom za porušenie tohto zákona dokonca hrozí mastná pokuta. Zákon však udeľuje výnimku asistenčným psom, teda psom so špeciálnym výcvikom, ktoré sprevádzajú zdravotne postihnutú osobu.

Pani sa rozhodla v momente zrušiť objednávku a vyjadriť ľútosť rodine, ktorá hladná čakala pred motorestom. Nevidiaci chlapec sa rozplakal, čo návštevníčku úplne odrovnalo. " Ja sa vyplačem, znesiem to, ustojím ako dospelý človek. Vidieť ale plakať slepé dieťa, ktoré sa ospravedlňuje vlastnej mame za to, že je slepé, že s ním má starosti, to je už prisilná káva," napísala sklamaná žena.

So žiadosťou o vyjadrenie sme oslovili aj samotný motorest. Tí nám odpovedali následovne: "My sa k tomu vyjadrovať nebudeme."