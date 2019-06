Statočný 11-ročný chlapec sa zaprisahal: Prejedám sa, aby som otcovi zachránil život

Chce zachrániť otcov život, nech to stojí čokoľvek!

Malý Lu Zikuan (11) z Číny sa rozhodol prejedať, až kým nebude mať viac ako 45 kilogramov. To je totiž podmienka, aby mohol chorému otcovi darovať kostnú dreň.

Keď Luov otec ochorel, bola to tvrdá rana pre celú rodinu. Lu sa však ako najstarší syn v rodine zaprisahal, že jeho život zachráni. Keď mu lekári povedali, že by otcovi mohol darovať kostnú dreň, neváhal ani sekundu. Urobili testy, či sa ich dreň zhoduje a výsledky boli pozitívne. Transplantáciu však nemohli vykonať pre chlapcovu nízku hmotnosť. Mal len 30, ale čínski lekári odoberajú dreň od darcov, ktorí majú minimálne 45 kilogramov.

Chlapcovi nebolo viac treba a dal si záväzok, že čo najskôr priberie. Je aj vtedy, keď už mu vôbec nechutí. Za tri mesiace sa vďaka tomu posunula ručička na váhe na 44 kíl. Jemu to však nestačí a napcháva sa ďalej. Spokojný bude až vtedy, keď váha ukáže hmotnosť 50 kíl. „Budem jesť, aj keď ma to bude bolieť. Naša rodina by nezvládla stratu otca,“ priznal statočný Lu.

Spolužiaci si z neho spočiatku robili posmech, no keď sa dozvedeli pravý dôvod jeho priberania, prestali s tým. Škola mu pomáha zbierkou. Rodina je totiž chudobná a mama mu musí pripravovať zľavnené mäso zo supermarketu, v ktorom pracuje.