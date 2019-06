Horor na pretekoch, Martina privalilo auto: Unikol smrti, víťaznú trofej dostal v nemocnici

Prežil len zázrakom! Na víkendové preteky Offroad na Orave v Nižnej len tak ľahko diváci nezabudnú.

Počas druhého dňa došlo k desivo vyzerajúcej nehode, ktorú sledovali nadšenci adrenalínových jázd so zatajeným dychom. Púchovský offroadista Martin (24) sa totiž so svojím SÚV GAZ prevrátil a skotúľal dole svahom. Náraz bol taký prudký, že mladého pretekára vymrštil z auta a gazík ho privalil. Napriek desivo vyzerajúcej búračke mladík nielenže prežil, ale dostal aj pohár za zaslúžené prvé miesto!

Preteky Orava Offroad 2019, na ktoré sa nadšenci adrenalínovej jazdy na džípoch tešia celý rok, skončili takmer tragicky. Na druhý súťažný deň, v nedeľu, keď malo pomaly dôjsť k záverečnému vyhodnoteniu, sa pred zrakmi vydesených divákov prevrátil SÚV GAZ s mladým pretekárom z Off Road clubu Lúky Martinom (24). „Stál som blízko, nepoznám toho pretekára, ale je mi ľúto, čo som videl,“ povedal Marek, ktorý spolu s kamarátom stál pri trati a hrozivý pád sa im podarilo nakrútiť na video. To zachytáva, ako auto zastalo pri prekážke, prevrátilo sa a skotúľalo sa dole svahom niekoľko metrov po trati. Šesťkrát sa pri tom prevrátilo na strechu a hrozilo, že sa zrúti až medzi ľudí. Našťastie, pristálo po piatom raze na streche.

Trofej na lôžku

Pretekár v ňom sa druhýkrát narodil. „Vyhodilo ho z SÚV a pripučilo ho vlastné auto,“ opísal hrozivú udalosť svedok Michal. Ľudia na mieste nestratili duchaprítomnosť a privolali záchranárov, ktorí Martina transportovali vrtuľníkom do nemocnice v Žiline. „Pádom utrpel poranenie hlavy, hrudníka, hornej končatiny a chrbtice,“ informovala letecká záchranná služba na svojej webovej stránke.

„Žije a všetko vnímal, prevážali ho pri vedomí,“ povedal kamarát z klubu Adam. Vášnivý offroadista sa z ťažkých zranení lieči v žilinskej nemocnici, kde mu organizátori odovzdali aj pohár so zaslúženým prvým miestom tohtoročných oravských pretekov. „Maťo všetkých zdraví a ďakuje za podporu, ktorú si veľmi váži!“ sprostredkoval slová pretekára z nemocnice kamarát Mário.

Humor ho však neopúšťa ani v ťažkej chvíli a s trofejou na nemocničnej posteli hrdo zapózoval. „Bolo to šialené, bleskové, snažil som sa ovplyvniť, kam sa vykotúľam, ale kotrmelcom v aute sa nedalo nijako zabrániť,“ povedal pre Nový Čas zranený Martin. Rodina športovca nesie udalosť veľmi ťažko a mladík sa s ohľadom na ňu k pádu nechcel viac vracať. „Stále sa to rieši a blízkym to len ubližuje, nechám si to, čo sa tam dialo, pre seba,“ uzatvára offroadista.