Seničanku Simonu s deťmi mal mlátiť exmanžel: Zlomil mi rebrá, rozbil hlavu, no pri tom ani zďaleka neskončil!

Kedy už bude mať konečne pokoj?! Simona je krásna mladá žena, ktorá miluje svoje dve deti. Pri pohľade na jej usmiatu tvár je len ťažko uveriteľné, akým peklom si podľa nej prešla po boku svojho muža.

Roky bitiek sa rozhodla ukončiť takmer pred rokom, keď na neho podala na polícii už druhé trestné oznámenie (2013 a 2018). Tým sa to však neskončilo. Dnes už jej exmanžel stále behá po slobode a robí jej zo života peklo.

Simona svôj hrôzostrašný príbeh rozpovedala na sociálnej sieti.„Každý si stráži svoje súkromie a navonok sa snaží pôsobiť ako šťastný, aj keď to tak nie je. Ja som takto žila posledných 11 rokov,“ opisuje trpké zážitky krásna mamička. Už takmer pred rokom povedala „dosť“ manželovi, ktorý ju podľa jej slov pravidelne mlátil.

„Prvýkrát to bol prasknutý bubienok, ruka, noha, zlomené rebrá. Dokopal ma aj v tehotenstve, prišla som o dieťa. Zakaždým mi sľuboval, že sa to už nikdy nestane a ospravedlňoval sa,“ odhaľuje Simona mrazivé detaily ich súžitia. Pohár trpezlivosti pretiekol v jeden večer. „Uspávala som synčeka v izbe, keď som začula veľkú ranu a plač. Nazrela som do obývačky, kde sedel môj muž,“ odhaľuje desivý zážitok a jedným dychom pokračuje: „Išla som za dcérou do izby a našla som ju plakať. Mala napuchnutú nohu. Povedala mi, že dávala do umývačky hlučnejšie riad, na čo sa môj muž nahneval, chytil ju pod krk a hodil na stolík.“

Keď mu vytkla, čo urobil, tak sa vraj do nej pustil. „Začal ma biť päsťami a následne mi obúchal hlavu o stenu. Nikdy nezabudnem na ten jeho úsmev, keď ma bil,“ opisuje minúty hrôzy. Napriek tomu, že sama trénuje sebaobranu, proti mohutnému chlapovi nemala šancu.

Psychologický nátlak

Prvé trestné oznámenie na manžela podala Simona ešte v roku 2013 po napadnutí dcéry. Odvtedy ale nikto nič neriešil. Po rokoch Simona konečne nabrala odvahu a na manžela zavolala mužov zákona opäť. „Policajti mne aj dcére zavolali záchranku, ktorá nás odviezla do nemocnice. Tam mi zašili hlavu,“ prezradila smutným hlasom.

Podľa nej muž namiesto ľútosti premýšľal nad tým, ako z toho vykľučkuje. „Balil si všetky doklady, bločky od nášho spoločného majetku, takto ho hrýzlo svedomie za to, čo urobil,“ vraví mladá žena a jedným dychom dodá: „O pár dní mi zavolal a prosil ma, aby dcéra na polícii povedala, že si to vymyslela a ja som všetko stiahla.“ Odvtedy exmanžel podľa nej robí všetko pre to, aby jej vsugeroval, že urobila chybu, keď sa postavila proti nemu.

„Do dnešného dňa má zákaz priblíženia a polícia to vyšetruje už rok. Chodí po slobode, manipuluje, ohovára, ďalej mi ničí život. Navonok pôsobí ako inteligentný človek, vždy usmiaty. Preto nikto nevidel žiadne problémy. Jeho mamička ma stihla opľuť a vyfackať. Urobila to bez hanby, pred mojím synom a jej vnukom,“ dodala smutne Simona, ktorá dúfa, že raz konečne nájde pokoj a šťastie.

„Myslela som si, že ak naberiem poslednú silu a zavolám políciu, tým sa to skončí. Nie, neskončilo sa to, začalo sa ďalšie peklo,“ uzavrela nešťastná žena, ktorá sa nemala ani komu poriadne posťažovať, keďže ju exmanžel odrezal od sveta. Muži zákona potvrdili, že sa prípadom zaoberajú. „Polícia v Senici vyšetruje prípad týrania blízkej a zverenej osoby, avšak vzhľadom na prebiehajúce konanie nie je možné k prípadu poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. Nový Čas oslovil aj Simoninho exmanžela, ktorý sa do uzávierky nevyjadril.

Simona vykazuje známky týranej ženy

Ida Želinská, sociálna poradkyňa

- Prvýkrát som sa s p. Mičovou stretla pred rokom. Kontaktovala ma jej právnička, že takéto niečo ešte nevidela. Bolo to deň, resp. dva po útoku. Začali sme rekonštruovať jej život, ako k sebe pristupovali s manželom, či tu šlo o skrat. No vyplynulo, že do nemocnice chodila opakovane, opakovane bola ošetrená nielen ona, ale aj jej dcéra. Dozvedela som sa, že už v roku 2013 podala trestné oznámenie a nič sa nedialo. Tvrdím, že táto žena vykazovala a vykazuje známky dlhotrvajúceho domáceho násilia.

Stovky obetí ročne

Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia PZ

- Relevantný údaj o pohlaví obetí je možné poskytnúť len vo vzťahu k trestnému činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby. V medziročnom porovnaní za posledných 5 rokov došlo pri tomto trestnom čine vo všeobecnosti k nárastu počtu obetí.

Týranie blízkej osoby (ženy)

Rok - Počet prípadov

2014 - 191

2015 - 208

2016 - 344

2017 - 380

2018 - 331

(Trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby, zdroj PPZ SR)