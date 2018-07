Žena sa zachránila odkazom na zdrape papiera: Odplata priateľovi za krutosti, ktoré jej spôsobil!

Dramatické video ukazuje momenty, kedy zúfalá žena z Floridy posunula na zdrape papiera volanie o pomoc. Jej priateľ ju proti jej vôli držal niekoľko dní v dome, so zbraňou v ruke sa jej vyhrážal a bil ju. Caroline Reichlová (28) mala po niekoľkodňovom terore konečne dovolené ísť so svojim psom k veterinárovi. Zamestnancom veterinárnej kliniky nechala na zdrape papiera napísaný odkaz: "Zavolajte políciu, môj priateľ sa mi vyhráža, má zbraň. Nedajte mu to najavo." Krátko nato zavolali zamestnankyne políciu a Jeremy Floyd (39) bol zatknutý.