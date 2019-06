Nový film o kontroverznom spevákovi Boyovi Georgeovi: Bude ho hrať známa herečka?

S biografickými filmami sa akoby vrece roztrhlo!

Vďaka úspechu Bohemian Rhapsody o Freddiem Mercurym († 45) a Rocketmana o Eltonovi Johnovi (72) sa chystá ďalší! Tentokrát o kontroverznom spevákovi Boyovi (58). Toho by si mala zahrať Sophie Turner (23) známa zo seriálu Hra o tróny.

Boy George potvrdil, že sa chystá film o jeho živote. Odpoveď na otázku, kto ho bude hrať, všetkých šokovala. „Padlo viacero zaujímavých mien. Najviac sa mi však páčil návrh, že by to mohla byť Sophie Turner. Ľudia budú hovoriť, že ma nemôže hrať, keď je žena. Ale keď som mal 17 rokov, bol by som rád, keby som bol ňou,“ prezradil umelec.

Po porovnaní ich fotiek sa však musí uznať, že sa veľmi podobajú. Spájajú ich rovnaké črty tváre aj pohľad. A nielen to! Boy George dokonca účinkoval s herečkiným manželom Joeom Jonasom (29) v speváckej súťaží Hlas Austrálie. Či bude herečka s rolou súhlasiť, je zatiaľ otázne.

Boy George

* George Allan O‘Dowd

* Dátum narodenia: 14. jún 1961

* Spevák, skladateľ a člen kapely Culture Club

* V roku 2006 verejne vyhlásil, že je homosexuál

* Bol závislý od heroínu. Za jeho prechovávanie bol aj zatknutý. Súd mu nariadil liečenie.

* Majetok: 30 miliónov eur