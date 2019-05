Prekvapivá svadba speváka z Jonas Brothers a herečky z Hry o tróny: Toto si obliekla nevesta?!

Americký spevák Joe Jonas a anglická herečka Sophie Turner sú manželia.

Dvojica sa zosobášila v noci po udeľovaní Billboard Music Awards. Svadba sa konala v Chapel L’Amour v Las Vegas, pričom ich oddal imitátor Elvisa Presleyho. Ako informuje magazín People, dvojica skôr počas dňa požiadala o povolenie na sobáš v nevadskom okrese Clark. Legitímnosť svadby pre magazín potvrdil aj nemenovaný zdroj. Hovorcovia umelcov zatiaľ situáciu nekomentovali.



Zábery zo svadby dvojice zverejnil na službe Instagram dídžej Diplo. Okrem neho bolo na sobáši viacero hviezdnych hostí vrátane speváka Khalida. Bratia Joea Jonasa, Kevin a Nick, ktorí s ním pôsobia v kapele Jonas Brothers, boli jeho družbami. Formácia Dan + Shay na začiatku svadby v kaplnke zahrala jej hit Speechless.



Dvadsaťtriročná Turner mala na sebe oblečené biele nohavice, hodvábny top a závoj. V kytici mala zapracované modré svetielka. Namiesto obrúčok si s manželom vymenili prstienky s lízankou. Herečka a 29-ročný spevák sú spolu od roku 2016. Zasnúbili sa o rok neskôr v októbri.

Joseph Adam "Joe" Jonas sa preslávil pôsobením v spomínanom zoskupení Jonas Brothers, ktorého členmi sú aj jeho menovaní bratia Kevin a Nick. Spolu nahrali štyri štúdiové albumy It's About Time (2006), Jonas Brothers (2007), A Little Bit Longer (2008) a Lines, Vines And Trying Times (2009). V roku 2013 formácia oznámila koniec činnosti, no tento rok sa vrátili na scénu. Joe Jonas má na konte aj sólovku Fastlife (2011). Príležitostný herec v septembri 2015 oznámil založenie kapely DNCE, ktorej členmi sú bubeník Jack Lawless, basgitarista Cole Whittle a gitaristka JinJoo Lee. V novembri 2016 vydali eponymný debutový album.



Sophie Turner je známa najmä ako Sansa Stark zo seriálu Hra a tróny (2011) alebo Jean Grey z komiksovky X-Men: Apokalypsa (2016). Zahrala si aj v snímkach Another Me (2013), Takmer normálne dievča (2015) či Alone (2016).