Expriateľ Evy Varholíkovej Matej prehovoril o konci ich vzťahu: Prečo opustil boháčku

Prehovoril o konci ich rýchleho románika! Košičanka Eva Varholíková (41) takmer rok od prepustenia z budapeštianskej basy, kde strávila šesť rokov, opäť žiarila určitý čas šťastím.

Len prednedávnom totiž priznala vzťah s mladým fešákom Matejom (30) zo Senca. Lenže pred pár dňami sa začalo špekulovať, že dvojica už naďalej netvorí pár. Obaja o rozpade vzťahu zaryto mlčali, teraz sa však pre Nový Čas rozhodol prehovoriť vyšportovaný futbalista. Čo stálo za rozpadom ich naoko idylického vzťahu?! Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Pred pár týždňami sa zdalo, že Eva našla opäť pokoj na duši a šťastie vo svojom živote. Po tom, ako takmer pred rokom prepustili z väzenia dcéru zosnulého košického veľkopodnikateľa Alexandra Rezeša († 54) za spôsobenie tragickej dopravnej nehody, pri ktorej zahynuli štyria Maďari, dokázala sa po šiestich rokoch vrátiť do normálneho života.

Začala starostlivosťou o svoje dve dcéry Alexandru a Ellu, pomaly sa vracia aj do rodinného gastrobiznisu, a dokonca sa stihla aj bezhlavo zamilovať do sympatického Mateja. Napriek tomu, že ich delili stovky kilometrov, trávili spolu od apríla tohto roka, keď prvýkrát zverejnili spoločnú fotku so zamilovaným odkazom, všetok voľný čas.

Eva za ním cestovala na západné Slovensko a on zase navštívil jej rodné Košice a spoznal celý klan Rezešovcov, ktorí ho prijal. Lenže na začiatku júna sa začalo špekulovať, že je v ich vzťahu kríza, resp. že každý si išiel svojou cestou. „Povymazávali si spoločné fotky zo sociálnych sietí a zmizli aj zamilované odkazy,“ prezradil pred časom Novému Času zdroj z ich okolia.

Je v tom tretia osoba?!

V čase, keď sa zdalo, že sú od seba, sa ani jeden z nich k svojmu súkromiu nevyjadroval. Ak by si mnohí mysleli, že ich vzťah narušili stovky kilometrov, ktoré Evu a Mateja od seba delili, mýlili by sa. Podľa informácií Nového Času bol problém niekde inde, čo opatrne ozrejmil aj Matej. „Niekoho som stretol. Jednoducho už som opatrný, aby som to nezverejňoval hneď na internete, myslím osobu, ktorú som spoznal. Toto si chcem a budem chrániť,“ vysvetlil pre Nový Čas futbalista, ktorý počas víkendu zverejnil na sociálnej sieti záber štyroch nôh.