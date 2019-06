Štefan sa môže pýšiť tým, čo nemá žiaden Slovák: Čo ma spája so Seagalom?

Každý pohyb má premyslený do detailov! Štefan Kurilla (49) získal 8. júna z rúk najvyššej autority tradičného aikida v organizácii Iwama Shinshin Aiki Shuren-kaia 7. dan.

Druhý najvyšší technický stupeň tohto bojového umenia, ktorým sa môže popýšiť aj herec Steven Seagal, má pritom v Európe náš Slovák ako jediný v rámci danej organizácie. Štefan začal koncom 70. rokov s džudom a v roku 1989 presedlal práve na aikido. Dnes ovláda toto bojové umenie na úrovni, ktorú niekedy nezískajú ani samotní Japonci.

Štefan Kurilla (49) na úvod vysvetľuje, že aikido nie je žiadny krvilačný šport. „Zakladateľ Ueshiba Morihei bol veľmi nábožensky založený človek a 25 rokov sa venoval japonskému bojovému umeniu Daito rju aiki džudžucu. Jeho cieľom však nebolo protivníka zneškodniť či usmrtiť. Pochopil, že vyostrovanie konfliktov a agresivita nevedú k ničomu dobrému a vytvoril bojové umenie, ktorého cieľom je brániť sa tak, aby ste útočníka nemuseli zraniť alebo zabiť,“ opisuje Kurilla.

Na dany sa čaká roky

Kým sa však dopracujete len k prvému danu, čo je majstrovský technický stupeň, musíte zdolať žiacke technické stupne (kju). V Japonsku sa od 6. danu vyššie používa titul shihan (vzor). Na dany sú však už čakacie lehoty, na 2. dan čakáte napríklad dva roky, na tretí tri roky a tak ďalej. „Čaká sa preto, aby ste dozreli na vyšší technický stupeň, aby ste prejavili svoje schopnosti, pretože učiteľ vás sleduje na tréningoch a sústredeniach. Vidí, či rastiete, alebo stagnujete. No a čo sa týka dĺžky, to je o trpezlivosti, či vydržíte,“ usmial sa Štefan, ktorý absolvuje 15 - 20 tréningov do týž- dňa a stíha aj manažment klubu a školy, kde je zriaďovateľom.

V súčasnosti je najvyšší 8. dan mimo Japonska v Portugalsku a má ho Tris- tão da Cunha. 7. dany mimo Japonska má v Európe práve náš Slovák Štefan a v USA Stephanie Yap v rámci organizácie Iwama Shinshin Aiki Shurenkai. „Je to pre mňa veľké zadosťučinenie po 30 rokoch v aikide, ale aj výzva pokračovať ďalej a robiť to lepšie,“ vraví pyšne Slovák, ktorý po troch dekádach tréningu nemá problém zložiť 100-kilového muža dvoma prstami.

Pred pár rokmi sa Kurilla zúčastnil na východnom Slovensku na tréningu so Stevenom Seagalom, ktorý pôsobí síce v inej organizácii aikida, ale úrovnostne má tiež 7. dan. „Viem, že mnohí ho zaznávajú, ale ja som mal z neho veľmi dobrý pocit. Postavil sa pred ľudí, ktorých nikdy nevidel, z rôznych bojových umení a povedal, aby sa pýtali. Z môjho pohľadu je to veľký majster aj človek,“ vraví. Štefanovi aikido do života prinieslo jednoduchú filozofiu. „Zlepšovanie vášho života závisí od zlepšovania vás samých,“ dodáva.

Aikido

- zakladateľom je Ueshiba Morihei (1883 - 1969)

- samotná technika je len jedna časť z bojových schopností

- potrebujete dobrú psychiku, strategické myslenie, odhad vzdialenosti, rýchlosť i načasovanie

- cena kimona (špeciálny odev) - 30 eur

- cena mesačného tréningu - 40 eur