Matovičovi sa rozpadá hnutie: Nahradí Remišovú matka zavraždenej Martiny Kušnírovej († 27)?!

Ukázal jednu novú tvár, päť starých ho opustilo.

Pár minút predtým, ako sa Igor Matovič (46) pochválil získaním podpory od Zlatice Kušnírovej - matky snúbenice zavraždeného novinára, opustilo OĽaNO päť poslancov. Medzi nimi bola aj výrazná tvár - Veronika Remišová (43). Tá mala s Matovičom rozdielne pohľady na vedenie strany a viacero nezhôd. Obaja však jej odchod vysvetľujú inak. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Remišová odôvodňuje svoj odchod z OĽaNO tým, že nemá vytvorené regionálne štruktúry. „Regióny sa žiadnym spôsobom nepodieľajú na spolurozhodovaní v hnutí,“ píše sa v spoločnom vyhlásení piatich odchádzajúcich členov strany. „Pre mňa je tiež dôležité, aby sa politika robila s ľuďmi v regiónoch. Oni najlepšie vedia, čo ich trápi, a najlepšie vedia, ako to riešiť. Mali by mať možnosť spolurozhodovať o hnutí, za ktoré bojujú,“ myslí si Remišová.

Matovič na vlastnej tlačovke vyhlásil, že strane rozpad rozhodne nehrozí a ľudia síce odchádzajú, ale aj prichádzajú. Nepriamo naznačil, že za Remišovej odchodom môže byť kalkul - v OĽaNO totiž platí pravidlo, ktoré iné strany nemajú. „Poslanci, ktorí sa chcú stať opäť poslancami, musia ísť na koniec kandidátky a skladať účty svojim voličom,“ povedal Matovič s tým, že v inej strane môžu byť odídenci na čele kandidátok, kde je vyššia pravdepodobnosť na zvolenie.

O Remišovej sa špekuluje, že zakotví v novej strane Andreja Kisku, zatiaľ to však nechcela potvrdiť. Kiska s ňou však už niekoľkokrát rokoval a očakáva, že sa pridá k jeho strane Za ľudí. „Ďalší ľudia sa budú pridávať počas leta. Podľa mňa budete veľmi milo prekvapení,“ avizoval Kiska.

Sama Remišová je skôr konzervatívnejšie orientovaná, tak by nebolo prekvapením, ak by skončila aj v KDH. „Sme veľký konzervatívny dom, dvere sú otvorené. Pani Remišová je slobodný človek, silná osobnosť, ktorá určite vie, čo robí a ako robí. My by sme, samozrejme, človeka s takou politickou skúsenosťou prijali,“ povedal Novému Času Hlina.

Predstavil posilu?

Matovič označil odchod pätice poslancov za zlomyseľnosť, pretože o ňom informovali iba pár minút pred tým, ako predstavil novú sympatizantku Zlaticu Kušnírovú. So štyrmi z nich vraj už aj tak nepočítali, pretože v eurovoľbách podporili iné strany. Na adresu matky zavraždenej Martiny Kušnírovej šéf OĽaNO povedal, že je najsilnejším majákom boja proti korupcii na Slovensku. Otvoriť galériu Ako sa vyvíjali preferencie OĽaNO Zdroj: tasr

„Korupcii, ktorá spôsobila, že zomrela jej dcéra. Ukazuje, že máme mať odvahu, a dodáva nám odvahu,“ dodal Matovič, ktorý spoločne s Kušnírovou zároveň pozval lídrov strán SaS, KDH, SMK, koalíciu PS/Spolu a Za ľudí na spoločný obed. Kušnírová zatiaľ nerozmýšľala nad tým, či sa zapojí aj do parlamentnej politiky a bude kandidovať v ďalších voľbách.

„Na­ozaj som nad tým nerozmýšľala. Ja podporím všetkých, o ktorých som presvedčená, že chcú konať dobro. Ja som sa nedávno vyjadrila pozitívne aj o pánovi Kiskovi a ja svoj názor nemením. Podporím každého, kto ma presvedčí, že to myslí úprimne,” vysvetlila Kušnírová.

Kto už opustil OĽaNO

Veronika Remišová

Elena Červeňáková

Soňa Gaborčáková

Jozef Lukáč

Anna Verešová

Alan Suchánek (Spolu)

Richard Vašečka (Kresťanská únia)

Oto Žarnay (Spolu)

Viera Dubačová (Spolu)

Kde môže zakotviť Remišová

Za ľudí - 70 %

KDH - 29 %

Kresťanská únia - 1 %