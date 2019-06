Kráska vyhlásila na Facebooku pátranie po fešákovi, ktorého stretla v obchode: Takýto vývoj nečakala

Savannah Campbell zverejnila na Facebooku žiadosť o pomoc, kde prosila ľudí, aby jej pomohli identifikovať roztomilého chalana so šteniatkom. Internet ho našiel v priebehu jedného dňa.

Portál People uvádza, že 24-ročná Savannah zo Severnej Karolíny bola v obchodíku pre zvieratá kúpiť špeciálnu misku na vodu pre jej zdravotne postihnutého psíka, keď jej padol do oka zaujímavý párik. „Všimla som si rozkošné šteniatko s jasne modrými očami a najroztomilejšou tváričkou,“ rozplýva sa očarená Savannah.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pohrala sa so psíkom Rosy, prehodila pár slov aj s jeho majiteľom Danielom Vancem a potom sa pobrala doriešiť svoje plány na víkend. Ale ani za svet sa jej nedarilo prestať myslieť na fešáka so šteniatkom. „Zavolal som kamoške a vyrozprávala som jej celý príbeh o chalanovi s tým, že neviem jeho meno a ani nemám telefónne číslo. Odvetila, že som mala po ňom rovno vyštartovať,“ povedala Savannah.

Ďalšiu noc, keď bola sama na hotelovej izbe na služobnej ceste, sa rozhodla, že skúsi vyhlásiť pátranie po rozkošnom chalanovi na Facebooku. „Bez hanby žiadam o internetový románik. V nedeľu som stretla chlapca v obchodíku Petco. Jeho meno som nezachytila, ale je majiteľom 7-týždňového šteniatka menom Rosy. Bol so starším chalanom, ktorý mal roztomilého labradora...,“ znie príspevok od Savannah.

Príspevok si všimol Danielov kamarát a kolega Estes a okamžite mu napísal správu: „Kamoško, hľadá ťa nejaké dievča.“ 27-ročný Daniel Vance na situáciu reagoval: „Môj telefón takmer vybuchol a všetko to bolo také šialené a vzrušujúce. Začali sme si písať a dohodli sme sa, že hneď, ako príde zo služobnej cesty, pôjdeme spolu von.“

Savannah povedala, že ju šokovalo, ako sa celá komunita zapojila do ich romániku. „Ľudia chceli vedieť všetky novinky, jedna reštaurácia nám ponúkla bezplatnú večeru počas nášho prvého stretnutia a niekto nám dokonca založil účet na GoFundMe, aby nás mohol poslať na svadobnú cestu,“ opisuje užasnutá Savannah.

„Bol to naozaj zábavný spôsob, ako sa prvýkrát stretnúť,“ hovorí Savannah a jedným dychom pokračuje: „Čakal na môj let domov a bol taký sladký. Hrali sme sa s Rosy, odprevadil ma k autu a dokonca mi otvoril dvere! Rozhodne zanechal veľmi dobrý prvý dojem.“ Najväčšie prekvapenie však bolo to, že žijú od seba len 3 minútky cesty. „Je úžasné, že býva tak blízko pri mne. Nebyť tohto príspevku, ktorý sa stal doslova virálnym, nikdy by sme sa ani nestretli,“ opísala svoje pocity zaľúbená Savannah.