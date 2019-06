Fotka chlapca ležiaceho na zemi vedľa ženy obletela svet: Silný príbeh, o ktorom by mal počuť každý

Veľké gesto! Niekedy tie najobyčajnejšie skutky robia z ľudí hrdinov.

Jedným z nich je aj žena, ktorá na fotke leží vedľa dieťaťa. Príbeh, ktorý fotka ukrýva, získal v priebehu 2 týždňov od zverejnenia stotisíc lajkov a tisíce komentárov a zdieľaní.

Zverejnila ho na Facebooku Lenore Koppelman z New Yorku, ktorá je matkou chlapca na fotografii. Ralph je autista, ktorý sa zrútil na výlete s rodičmi v zábavnom parku na Floride. "Na tento deň nikdy nezabudneme. Vzali sme Ralpha prvýkrát do zábavného parku. Ralph je autista, je to skvelý, milujúci a inteligentný chlapec, ktorý však niekedy sám so sebou bojuje. (Tak ako všetci, no nie?) Niekedy ho to premôže tak veľmi, až sa zrúti. Čo sa stalo aj teraz. Ľudia, ktorí nemajú autizmus naštudovaný, to môžu vnímať ako hnev. Faktom je, že nejde o prejav rozmazaného dieťaťa, ale o volanie o pomoc. Je to spôsob, ktorým hovorí, že nedokáže ovládať svoje emócie, bojí sa a chce sa znova cítiť dobre," vysvetľuje matka chlapcovu diagnózu.

Keď Ralph začal vzlykať, kričať, prišla k nemu jeho najväčšia záchrana. "Zamestnankyňa zábavného parku utekala k nemu a kým ja som sa syna snažila postaviť na nohy, ona ma ubezpečovala, aby som ho nechala tak, keď je to potrebné. Potom to urobila. Ľahla si na zem vedľa neho, kým on si išiel vykričať pľúca. Pomohla ho upokojiť, vďaka nej začal pomalšie dýchať. S citom sa mu prihovárala a kým on stále vzlykal, povzbudzovala ho, aby sa upokojil. Potom mu povedala, že je v poriadku, keď je smutný a že tam s ním bude ležať, kým mu nebude lepšie, čo sa napokon aj stalo," spomína si na ľudský skutok ženy matka chlapca, ktorá jej bude vždy vďačná za porozumenie, empatiu a lásku, s akou sa o jej syna postarala, keď ona situáciu nezvládala.

"Príliš často sa ľudia sťažujú, keď sa stane niečo zlé, ale nepovedia nič, keď sa stane niečo dobré. Preto chcem verejne poďakovať tejto žene. Veľmi veľa to pre nás znamenalo," dodala.