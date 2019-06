Dara Rolins pristihnutá na tajnej schôdzke: Blondínky sprevádzala ochranka

Čo tieto dve spolu kujú? V centre hlavného mesta sa objavili bok po boku ministerka vnútra Denisa Saková (43) a popová diva Dara Rolins (46), ktoré kvôli ministerke sprevádzala aj ochranka.

Nový Čas blondínky prichytil, ako si vykračujú do známej bratislavskej kaviarne, kde sa pohodlne usadili a dlhsí čas spolu klebetili. Čo preberala Rolins so Sakovou na tajnej schôdzke?

Obe sa spolu stretli kvôli projektu, ktorý nadväzuje na novú pieseň známej speváčky. Dara ju vydala len nedávno a pripomína si ňou ťažké prípady domáceho násilia. „Ročne je na Slovensku spáchaných minimálne 1 600 trestných činov domáceho násilia. Koľko je ich ale v skutočnosti? Prekročte svoj strach a bráňte sa,“ hovorí speváčka vo svojom klipe k piesni Od zajtra.

Sama je súčasťou kampane, ktorá má ponúknuť riešenie a pomoc ľuďom, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia. Partnerom je práve ministerstvo vnútra pod vedením ministerky Denisy Sakovej, s ktorou riešila detaily tejto kampane aj na súkromnom stretnutí. „Vzhľadom na to, že týranie žien je stále mimoriadne aktuálnou témou, obe dámy majú veľký záujem túto problematiku riešiť. Na spoločnom stretnutí preberali témy týkajúce sa kampane, ktorú v týchto dňoch v spolupráci s umelkyňou Ministerstvo vnútra SR spúšťa,“ napísala hovorkyňa Michaela Paulenová, ktorá dodala, že s Darou ministerstvo spolupracovalo už niekoľkokrát.

„Som rada, že sa o tej problematike bude hovoriť viac a nahlas. Viem, že to nezačína ani nekončí jedným klipom a že je to beh na dlhú trať. Mala som hrozne dobrý pocit zo schôdzky s pani ministerkou, lebo sme si žensky sadli a je veľmi empatická a cíti ten presah toho, čo všetko sa musí udiať a urobiť. Je úplne jasné, že to nebude hotové jedným gestom. Jej plány, a to čo, chcú v rámci kampane podniknúť, má veľmi zaujalo, a preto som bola potešená, že môžem byť toho aspoň malou súčasťou,“ povedala pre Nový Čas Dara.