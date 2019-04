Dara je po rozchode rok oficiálne nezadaná: Veľa ľudí vníma slobodnú ženu ako niečo poľutovaniahodného

Ubehol viac ako rok, odkedy speváčka Dara Rolins a raper Patrik Rytmus Vrbovský ohlásili rozchod.

Krach sedemročného vzťahu a páru, ktorý pôsobil stabilne, vtedy mnohých prekvapil. Dnes je Rytmus spokojný po boku moderátorky a modelky Jasminy Alagič, ktorá už nosí na ruke snubný prsteň a pod srdcom raperovo dieťa. Dara, ktorá má zo vzťahu s muzikantom Matějom Homolom dcéru Lolu, zatiaľ svetu žiadneho nového partnera nepredstavila. To však neznamená, že nie je šťastná, a zo svojich pocitov sa rozhodla vypísať.

,,Kopec ľudí vníma single ženu ako niečo poľutovaniahodného. Verte mi, potreba o tom občas niečo nepísať nevychádza z môjho pocitu presvedčovať týchto ľudí o opaku. Ale súcítim so ženami, ktoré toto rozčuľuje. Som na ich strane,“ napísala Dara v príspevku na Instagrame. ,,Nech poviete na obranu čokoľvek, vždy sa to dá obrátiť proti vám, záleží na uhle pohľadu a veľkorysej schopnosti pripustenia inej, než tej zabehnutej, zastaralej teórie o šťastí, ktorým ženu naplní LEN muž po jej boku a tradičný, systémovo zabehnutý vzťah. MY, ženy ktoré sme oficiálne single, netvrdíme, že nás muži nečinia šťastnými. Potrebujeme ich a oni nás. Rovnako ako milión iných vecí ku šťastiu,“ myslí si speváčka, podľa ktorej nie je len partnerský vzťah je zárukou šťastia.

,,Odchodom alebo príchodom muža šťastie nikam neodchádza. Nesťahuje sa na inú adresu alebo také niečo. Nie je podmienené „ním“ alebo ,,ňou“. Nositeľom sme vždy len my,“ odkazuje do sveta ostatným slobodným ženám Dara. Speváčka tiež ohlásila, že tento mesiac poteší fanúšikov novým videoklipom.