Pohľad na ne psíčkarov desil, teraz zase vyvoláva úsmev: Títo chlpáči zažili peklo, na ľudí však nezanevreli!

Okúsili trpké chvíle! Hoci má mnoho chlpáčov za sebou rôzne osudy, na život nezanevreli. Práve naopak. Svojim ľudským spoločníkom dokážu do života vniesť kopec radosti aj zábavy, a to aj napriek hendikepu, ktorým trpia. Nový Čas sa zúčastnil vôbec prvého pikniku hendikepovaných psíkov v hlavnom meste.

Piknik je jedinečnou príležitosťou, kedy sa môžu ľudia stretnúť a porozprávať pri dobrom jedle s priateľmi. Ale čo ak sa na takom pikniku stretne partička chlpáčov, ktorých okrem zvieracej DNA spája aj hendikep, s ktorým sa museli naučiť žiť?

Jeden taký hendipiknik sa uskutočnil aj v metropole Slovenska, kde sa okrem maznáčikov stretli aj majitelia chlpatých pacientov. „Hendipiknik vznikol na základe reportáže o psíkoch s hendikepom,“ povedala organizátorka podujatia Marcela (37), ktorá je sama majiteľkou „vozičkára“ Shaggyho.

„Začali sa mi ozývať ľudia, ktorí majú postihnutého psíka a napadlo mi, že by mohlo byť fajn nejako to spojiť a stretnúť sa,“ dodáva sympatická žena na margo svojho nápadu. Podľa jej vlastných slov si aspoň môžu ľudia navzájom vymeniť informácie, rady ale aj starosti, ktoré život s postihnutým miláčikom obnáša. „Určite im to pomáha a ja sa z toho veľmi teším,“ dodáva usmievavá Marcela.

Petra a Oli (2 roky)

- Oli je aktívny čierny nemecký ovčiak, ktorý na svoj hendikep veľakrát zabúda. Napriek tomu, že ho zrazil vlak a amputoval mu nohu sa teší zo života.

Marcela a Shaggy (5 rokov)

- Prežil si nepríjemný zážitok, kedy mu pes prekusol chrbticu. Vozičkárom je tri roky a na všetko si zvykol.

Barbora a Mia (12 rokov)

- Mia si zlomila si nôžku, ktorá jej síce bola operovaná, no jej telo neprijalo implantát a hrozilo že noha odumrie. Takže muselo dôjsť k amputácii.

Andrea a Amy (7 mesiacov)

- Amy zrazilo auto, keď šantila. Jednu nohu ma operovanú a druhú ma ochrnutú.

Aďka a Becky (10 rokov) z útulku

- Becky prežila zrážku s autom, po ktorej jej ostala spomienka v podobe vozíka. Vozíček má 5,5 roka, ale nosí ho iba vonku. Dokáže sa s ním pohybovať takmer všade.