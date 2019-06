Po Česku sa potuluje puma americká: Polícia varuje ľudí pred pohybom v prírode

Medzi českými obcami Veľký Ratmírov a Deštná na Jindřichohradecku sa podľa polície pohybuje veľká mačkovitá šelma, zrejme puma americká.

Polícia varuje obyvateľov a turistov pred pohybom v prírode a hľadá svedectvo o pohybe zvieraťa, ktorého správanie môže byť nevyspytateľné. V tlačovej správe to uviedol hovorca polície Jiří Matzner. "Šelma mala byť vo voľnej prírode pozorovaná už od apríla tohto roku, táto skutočnosť však bola policajtom oznámená až teraz," dodal Matzner.



Mohla by to podľa neho byť dospelá puma americká, ktorá má hnedú farbu, krátku srsť a dlhý chvost zakončený tmavou srsťou. S najväčšou pravdepodobnosťou utiekla doteraz neznámemu chovateľovi. "Správanie šelmy je nepredvídateľné, ide o nočného lovca, ktorý bezdôvodne na dospelé osoby neútočia, napriek tomu je však na mieste opatrnosť," poznamenal hovorca. S odborníkmi už polícia rieši možnosti lokalizácie a odchytu zvieraťa.