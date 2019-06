Škandál naberá na obrátkach: Ďalšia mamička opísala úchylné praktiky pedagóga Petra

Hrôza! Kauza obvineného učiteľa Petra K. (51), ktorý mal podľa polície zneužiť svojho 11-ročného žiaka, vyplávala na povrch a valí sa ďalej.

Pred pár dňami prehovorila pre Nový Čas o jeho správaní Alexandra Blanarovičová (43), partnerka režiséra Tomáša Eibnera. Pred 3 rokmi vyučoval v ZŠ, kam chodila ich dcéra Ema. Najnovšie sa nám ozvala Mária (46), mamička Viktora (12), ktorý mal patriť k učiteľovým hobitom. Priblížila nám, čo to v jeho ponímaní znamenalo, ale aj jeho vzdelávacie postupy.

Viktor navštevoval ZŠ Vazovova, keď mal 9 rokov. Učiteľa Petra doma neraz spomínal.vraví vysokoškolská pedagogička. Podľa nej bol Peter vynikajúcim psychológom, pretože presne vedel, čo má dieťaťu povedať. Neprekvapilo ju ani správanie mamičky zneužitého chlapca, ktorý učiteľa navštevoval z dôvodu doučovania.

„U nás boli tiež mamičky, s ktorými si tykal. Väčšinou rozvedené alebo slobodné, ku ktorým sa neskôr nanominoval,“ prezradila Mária. Peter K. nastúpil ako pedagóg do ZŠ Vazovova v roku 2016. Riaditeľ tejto školy pre TV Markíza povedal, že „hrubo porušil pracovnú disciplínu a v skúšobnej lehote s ním prerušili pracovný pomer.“ Podľa Márie sa venoval najmä chlapcom. Pre chlapcov, ktorí na výlety chodili pravidelne, vymyslel skupinu s názvom Hobiti. Do nej patril aj Viktor. Už na výlete v Marianke mohlo dôjsť k nešťastiu. „Vôbec tam na nich nedával pozor. Jeden jeho spolužiak vraj visel z priekopy, ďalší spadol do potoka,“ prezrádza Mária, ktorá sa rozhodla ísť so synom a s jeho spolužiakmi na výlet na Devín. „Učiteľ ich nechal robiť, čo chceli, oháňali sa horiacimi fakľami. Musela som zasiahnuť, aby nedošlo k nešťastiu,“ opisuje žena. To však nebolo všetko. „Zámerne vodil deti po blate. Keď sa zašpinili, tak si ich po jednom volal a umýval ich v rieke Morava,“ priblížila Viktorova mama.

Nevedel, čo má robiť

Nebezpečné výlety neboli tým jediným, čo Máriu trápilo. Podľa nej učiteľ Peter vôbec netušil, ako má deti učiť. „Dával im diktáty pre ôsmakov a ony boli štvrtáci.“ Pohár jej trpezlivosti pretiekol, keď syn prišiel domov s pokynmi na vstupný test, ktorý nesúvisel s preberaným učivom. „Volala som mu, že toto vôbec nebrali, a on sa ma opýtal, čo brali a čo má dať na test,“ krúti hlavou Mária.

Nový Čas sa opakovane pokúšal skontaktovať s riaditeľom ZŠ na Vazovovej, kde s ním prerušili pracovný pomer, žiaľ, bezúspešne. Rodičia školákov už v roku 2017 vypovedali proti učiteľovi Petrovi K. na polícii, lenže o výsledku vyšetrovania ich nikto neinformoval. „Vtedy nebol dôvod na začatie trestného stíhania,“ povedal policajný hovorca Michal Szeiff. Polícia už obvinila Petra K. z viacerých sexuálnych zločinov spáchaných na 11-ročnom chlapcovi.