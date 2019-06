Zarážajúca skúsenosť partnerky režiséra Eibnera Alexandry Blanarovičovej: Úchylný pedagóg učil aj našu dcéru

Poriadne nepríjemné spomienky!

Partnerka známeho režiséra Tomáša Eibnera otvorene prehovorila pre Nový Čas o správaní zvrhlého učiteľa, ktorý pred 3 rokmi vyučoval v základnej škole, kam chodila ich dcéra Ema. Alexandra Blanarovičová tvrdí, že po prevalení zvráteného správania učiteľa Petra K. spustili rodičia žiakov protesty, lenže riaditeľ školy mal celú vec zamiesť pod koberec.

Alexandra Blanarovičová si na škandál spomenula, keď polícia obvinila Petra K. (51) z viacerých sexuálnych zločinov spáchaných na 11-ročnom chlapcovi. „Určite o tom treba hovoriť, podobná vec sa stala aj na ZŠ Vazovova, kam chodila moja dcéra Ema a vtedy sa to celé ututlalo,“ hnevá sa matka a uvažuje, že by mohlo ísť o rovnakého pedagóga, ktorého polícia obvinila.

Podľa nej nastúpil Peter K. ako pedagóg na ZŠ Vazovova v roku 2016. Pre TV Markíza sa vyjadril riaditeľ tejto školy: „Hrubo porušil pracovnú disciplínu a v skúšobnej dobe sme s ním prerušili pracovný pomer.“ Alexandra ďalej dodala: „On si to zariadil tak, že učil deti od štvrtého ročníka a mal ich skoro na všetkých predmetoch.“ Mamička si dobre spomína najmä na jeho zvláštne mimoškolské aktivity.

„V sobotu robil výlety, na ktoré nemal ani povolenie školy a vyberal si tam len chlapcov. Ak chceli ísť dievčatá, museli vždy niečo splniť, takže ich nebral a keď išli, bol z toho nervózny,“ rozpráva Alexandra. Podľa jej slov títo chlapci mali rôzne benefity a upravoval im aj známky. „Tí, ktorí na výlety pravidelne chodili, volal Hobiti a tí mali jednotky, maximálne dvojky“ dodáva. Ak malo podľa nej dieťa zlú známku, diktát mu učiteľ neraz ani nedal do ruky.

„Len mu ním mával pred očami, ale neukázal mu, kde urobil chybu. Chytil ho okolo pliec, pohladil po vlasoch a potom dostal súkromné doučovanie v kabinete,“ rozpráva znechutená matka. „Jeden chlapec mal vtedy čerstvo vyoperované slepé črevo a chcel sa k nemu nanominovať, že ho bude doma doučovať. Toho učiteľa sme poznali sotva tri týždne. Bol veľmi doterný,“ doplnila. Ďalšia z matiek uviedla, že učiteľ bol už v minulosti odsúdený za zneužívanie maloletých. Tento trest sa mu však zahladil.

Správal sa ako úchylák

Alexandra počula o školskom výlete na Devínskej Kobyle. „Ten psychopat vraj nechal chlapcov vyzliecť do trenírok a dal im do rúk bakule, aby sa hrali na rímskych vojakov,“ opisuje príšerný zážitok, ktorý jej rozprávala jedna z mamičiek. Tá vtedy mala prísť po svojho syna skôr a to, čo zbadala, ju ohromilo.

„Pozeral na spotené chlapčenské telá ako úchylák, mal úplne nepríčetný pohľad,“ povedala zhrozene. Podľa Alexandry sa dokonca jeden z chlapcov začal ako 10-ročný pocikávať a nemohol spávať. „Dostával od neho plyšáky s nápismi Milujem ťa a stále nejaké sladkosti,“ rozpráva o desivom prípade zo ZŠ Vazovova. Najviac ju vydesilo, keď Peter K. už v septembri poslal rodičom list, že plánuje koncom roka s deťmi niekoľkodňový výlet do Tatier.

„Na tom plagátiku bolo, že skupinka Hobitov pôjde ešte na ďalšiu chatu, kde nie je ani signál, že si urobia chlapský výlet,“ dodáva šokovane. Keď sa podozrenia rodičov množili, spustila sa vlna protestov. „Išli sme za riaditeľom s našimi podozreniami a čakali sme, že ten učiteľ sa postaví pred nás a povie, že je to celé nedorozumenie,“ rozpráva Alexandra, ktorá tvrdí, že namiesto toho riaditeľ ZŠ Vazovova celú vec ututlal, aj keď mal proti Petrovi K. množstvo dôkazov.

„Nechcel, aby mala škola hanbu a prepustil ho v skúšobnej dobe bez udania dôvodu. Až ma zamrazilo, keď som si predstavila, že bude niekde učiť ďalšie deti,“ uzavrela zhrozene. Rodičia školákov boli v roku 2017 proti Petrovi K. vypovedať na polícii, lenže o výsledku vyšetrovania ich nikto neinformoval. „Vtedy nebol dôvod na začatie trestného stíhania,“ uviedol hovorca polície M. Szeiff.