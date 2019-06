Titul najsexi žena sveta získala modelka Olivia Culpo: Kolegyne jej závidia, muži po nej túžia

Má obrovský dôvod na radosť! Americká modelka a herečka Olivia Culpo (27) je podľa magazínu Maxim najsexi ženou na svete.

Dlhonohá kráska tak predbehla mnohé kolegyne z brandže, ktoré jej môžu len tíško závidieť. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Oliviin príbeh je ako vystrihnutý z rozprávky. V roku 2012 sa odhodlala na to, aby sa prihlásila do súťaže Miss. Porotu okúzlila natoľko, že svoju prvú súťaž krásy aj vyhrala a postúpila do svetového finále v Las Vegas. Napokon vyhrala aj to a získala tak titul Miss Universe.

Odvtedy sa jej pracovné ponuky len tak sypali. V súkromnom živote sa jej však nedarí. Mala viacero vážnych vzťahov, no ani jeden jej nevyšiel. Nedávno ukončila vzťah s futbalistom Dannym Amendolom (33), ktorý po rozchode tvrdil, že jej šlo len o peniaze.

Kráska však na reči neprajníkov kašle a teší sa z čerstvého titulu najsexi ženy sveta. „Je to niečo, o čom som snívala už odmalička. Ďakujem Maxim za túto príležitosť,“ priznala Olivia. V minulých rokoch získali titul aj modelky Stella Maxwell (29) či Hailey Baldwin (22).

Olivia Frances Culpo Otvoriť galériu Kráska je aktuálne nezadaná. Zdroj: instagram

- Narodená: 8. máj 1992, USA

- Modelka, herečka a víťazka finále Miss Universe 2012

- Vzťahy: 2013 – 2015 hudobník Nick Jonas (26)

2016 – 2019 futbalista Danny Amendola (33)

Majetok: 3 milióny eur

Výška: 170 cm

Miery: 81/64/89 cm