Herec Roman Pomajbo nedávno oslávil životné jubileum: Jeden darček si nevedel vynachváliť!

Oslavoval vo veľkom štýle! Herec Roman Pomajbo nedávno oslávil okrúhle jubileum a hoci by to na neho tipoval málokto, vstúpil už do radu päťdesiatnikov. To sa samozrejme nezaobišlo bez veľkej oslavy, na ktorej nechýbala rodina, ani najbližší priatelia a známi. A hoci Pomajbo dostal množstvo darčekov, jeden bol pre neho obzvlášť výnimočný.