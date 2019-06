RegioJet sťahuje z niektorých liniek stevardky: Dopravca priznal problém

Cestujúci na niektorých autobusových linkách spoločnosti RegioJet sa budú musieť zaobísť bez služieb stevarda či stevardky na palube autobusu.

Firme sa nedarí pozície stevardov obsadzovať, uchádzačov je málo. Spoločnosť to uviedla v tlačovej správe. Na vybraných vnútroštátnych linkách v Česku preto nahradí stevarda samoobslužný servis. Kávu alebo čaj zadarmo si budú cestujúci môcť pripraviť v kávovare, k dispozícii budú mať aj stojan s dennou tlačou. Rovnaký samoobslužný servis funguje na medzinárodných linkách IC Bus, ktoré RegioJet prevádzkuje pre Deutsche Bahn.



"Rovnako ako ostatní zamestnávatelia máme dlhodobo problém nájsť zodpovedajúcich zamestnancov. Nie je preto dlhodobo možné obsadiť všetky spoje stevardov. Absolútna prioritou je pre nás zachovanie vysokého rozsahu palubných služieb na všetkých našich linkách," uviedla Ivana Kašická, riaditeľka autobusovej a vlakovej dopravy RegioJet.



Do začiatku septembra zavedie RegioJet samoobslužný servis na autobusových linkách Praha - Plzeň, Praha - Liberec, Praha - Chomutov / Jirkov / Most, Praha - Jihlava - Brno, Brno - Ostrava, Brno - Zlín a Olomouc - Zlín. Na ostatných vnútroštátnych linkách, medzinárodných spojoch a vo vlakoch sa systém obsluhy meniť nebude.