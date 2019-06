Nič netušiacu ženu vytiahli policajti z auta: Po vystúpení sa pozrela za seba, v šoku začala kričať

Alexis McCart bola aj so svojimi priateľmi vyzvaná policajtom Michaelom Petersonom, aby vystúpili z vozidla. Ani vo sne by jej nenapadlo, čo bude nasledovať.

Alexis bola zmätená, nevedela, čo sa deje, policajti sa jej pýtali na trvalý pobyt. Keď sa však otočila, zbadala svojho priateľa, policajného dôstojníka Johna Hearta, ako kľačí na jednom kolene.

"Bola som taká nervózna. Nevedela som, čo sa deje," povedal McCartová pre denník Gwinnett Daily. „Potom nás Peterson vytiahol von z auta, to som nechápala. Prečo to robí? Čo sa deje? Obrátila som sa, tam kľačal John a ja som začala kričať. Bola som v takom šoku, môžete to vidieť aj na obrázku. Doslova som o ničom nemala ani potuchy,“ povedala.

Heart povedal, že plán na žiadosť o ruku dal dokopy len niekoľko hodín predtým, ako sa to celé stalo. Peterson aj ďalší kolega, dôstojník Patrick Rose, mu s ním pomohli. "Rozmýšľal som nad troma rôznymi možnosťami, ale bol to Patrick, ktorý mi vnukol tento nápad," povedal Heart. „Hlavným problémom bolo, že Alexis nebude šoférovať, tak sme museli prísť na to, ako to urobiť," dodal. Peterson ich nakoniec vytiahol z auta pod zámienkou, že hľadajú podozrivých na úteku.

Keď všetci, vrátane Alexis, konečne vystúpili z vozidla, podali jej policajti kalendár, na ktorom bol nápis „Pani Alexis Heart". A keď sa otočila, našla tam kľačať svoju stredoškolskú lásku, s ktorou randila štyri roky. Samozrejme, Alexis povedala Johnovi áno a hoci ešte nemajú dátum svadby, denníku Gwinnett Daily prezradila, že jej vytúžený termín by bol 4. október.