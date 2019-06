Viktorija sa prihlásila na kresťanskú zoznamku: Stačil jeden týždeň a veci nabrali rýchly spád

Christopher Rimmer (34) a Viktorija Vakulenko (34) plánujú svadbu len mesiac potom, ako spolu prvýkrát zašli na rande.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pár sa spoznal na konci marca prostredníctvom kresťanskej zoznamky Christian Dating for Free, ktorá má pomáhať veriacim nájsť si lásku. Prvýkrát sa stretli 22. apríla. Len mesiac potom sa Christhoper z anglického Liverpoolu rozhodol požiadať o ruku dvojnásobnú mamičku Viktoriju z Litvy.

Dôležitú otázku jej položil hneď, ako sa naučil zopár základných fráz z jej rodnej ruštiny. A spravil to presne na mieste, kde mali svoje prvé rande. Viktorija povedala áno, mladý pár naplánoval svadbu na jún. Hneď po nej odchádzajú na svadobnú cestu do Barcelony.

Kým Christopher bol na zoznamke niekoľko rokov, Viktorija mala svoj účet len týždeň. Krátko nato si začala písať so svojím budúcim manželom. "Myslím, že je to klišé, ale ja som sa zamiloval do jej profilu," povedal Christopher pre Liverpool Echo. Potom, čo si ju pridal na Facebooku a pozrel si jej fotky, jedného dňa sa rozhodol, že jej zavolá. "Obaja sme naozaj podivíni, máme radi vedu, astronómiu, vesmír a hviezdy," vysvetlil, prečo medzi nimi ihneď preskočila iskra. "Obaja máme radi aj módu, ale naším hlavným spoločným záujmom je viera, tá je pre nás všetkým," dodal.

Christopher prezradil, že už na prvom rande hovorili o manželstve, ale mnohí z ich blízkych boli poriadne šokovaní, keď im oznámili svadobné novinky. Viktorijini rodičia boli podľa jeho slov naozaj plní podpory a starostlivosti. Ale keď videl bledú tvár svojho otca, potom ako mu to prvýkrát oznámil, nebolo mu všetko jedno. Situácia sa podľa neho však už dala do poriadku.

Po svadobnej ceste sa aj s dvoma Viktorijinými deťmi, Christopherom (7) a Grace (2), plánujú usadiť. Ďalším z ich snov je otvoriť si vlastný kostol v anglickom Southporte v rámci organizácie Covenant Life Ministries International (CLMI).