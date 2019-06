Prezident SFZ Kováčik vyšiel s pravdou von: Kde sa odohrajú domáce zápasy Slovenska?

Slovenská futbalová reprezentácia prežila počas sezóny 2018/2019 vzostupy aj pády. Národnému tímu nevyšlo účinkovanie v novovzniknutej Lige národov, keď obsadil posledné tretie miesto v skupine a zostúpil do nižšej C-divízie.

Počas minuloročnej jesene zároveň došlo k zmene na trénerskej lavičke. Po odstúpení Jána Kozáka prebral mužstvo Čech Pavel Hapal a hráči pod jeho vedením zvíťazili v štyroch zo šiestich vystúpení. Dvakrát uspeli v aktuálnej kvalifikácii o postup na ME 2020. "Počas sezóny došlo k zmene trénera aj významnej obmene kádra. Dlhoročné opory skončili v reprezentácii a to všetko sa podpísalo pod výsledky národného tímu. Verím tomu, že trénerský štáb na čele s Pavlom Hapalom situáciu dobre uchopil a myslím si, že sa o budúcnosť slovenského futbalu nemusíme báť," povedal pre agentúru SITA prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.

Slovákom vyšiel najmä záver sezóny, v ktorom dvakrát zvíťazili 5:1. Najskôr na domácej pôde zdolali v prípravnom stretnutí Jordáncov a následne zvládli aj dôležitý kvalifikačný duel proti Azerbajdžanu v Baku. "Nepamätám si, že by malo Slovensko niekedy takýto dvojzápas. Niekto môže namietať, že to boli súperi s iným renkingom, ale v súčasnosti nikto nie je slabý a budeme ťažko hľadať nejaký tím, ktorý vyhral dva zápasy za sebou so skóre 10:2," neskrýval spokojnosť prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik, ktorý pochválil aj prácu realizačného tímu seniorskej reprezentácie. "Som spokojný s tým, že došlo k omladeniu mužstvu, bolo to nevyhnutné. Myslím si, že zmeny, ktoré robia tréneri, sú nevyhnutné a chlapci im dôveru vracajú výkonmi. Ak budeme trpezliví, budeme v budúcnosti odmenení," pokračoval.

Slovenskí futbalisti v doterajších troch kvalifikačných dueloch o postup na kontinentálny šampionát dvakrát zvíťazili (2:0 nad Maďarskom v Trnave a 5:1 nad Azerbajdžanom v Baku) a raz prehrali (0:1 s Walesom v Cardiffe). V priebežnom hodnotení sa držia na druhej priečke tabuľky E-skupiny, ktorá by im zaručila miestenku na záverečný turnaj. V rámci troch jesenných asociačných termínov ich však čaká päť náročných kvalifikačných skúšok. V septembri budú čeliť doma Chorvátom a vonku Maďarom, v októbri privítajú Wales a v novembri ukončia kvalifikačný cyklus súbojmi v Chorvátsku a doma proti Azerbajdžanu. "Od ďalšieho pokračovania kvalifikácie očakávame dobré výsledky a náš jednoznačný cieľ je postúpiť na majstrovstvá Európy v roku 2020. Tomu podriadime všetko," uviedol skúsený funkcionár.

Dlho diskutovanou otázkou bolo aj to, kde odohrá slovenská reprezentácia najbližší medzištátny duel. Po dostavbe Národného futbalového štadióna na bratislavskom Tehelnom poli existovala možnosť, že národný tím nastúpi v hlavnom meste. Kováčik pre agentúru SITA poznamenal, že v máji boli v Bratislave predstavitelia UEFA, ktorí kontrolovali pripravenosť Tehelného poľa a následne poslali predstaviteľom SFZ správu s výsledkami. Ako strešný orgán slovenského futbalu referoval vo štvrtok popoludní prostredníctvom svojej oficiálnej stránky, zápas proti Chorvátsku (6. septembra) aj s Walesom (10. októbra) odohrá slovenská reprezentácia na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.

Podľa výsledkov UEFA nie je na Národnom futbalovom štadióne splnených viacero technických požiadaviek pre splnenie podmienok udelenia kategórie 4. UEFA zároveň SFZ dôrazne odporučila odohrať pred akýmkoľvek kvalifikačným zápasom na takomto štadióne aspoň jeden skúšobný zápas za účelom otestovania a doladenia organizačných a bezpečnostných opatrení ako aj technického zabezpečenia spojeného s organizáciou zápasov na najvyššej úrovni, čo je bežná prax aj v iných krajinách v Európe.