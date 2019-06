Pomohol Weissov odchod utužiť partiu v repre? Jurkemik: Hapal si vyčistil svoj stôl

Výkon slovenských futbalistov v zápase s Azerbajdžanom nadchol aj legendárneho Ladislava Jurkemika (65).

Podľa jeho slov sa do národného tímu vrátil profesionalizmus a poctivosť. Pomohol k tomu trebárs aj odchod Vladimíra Weissa (29)? Kontroverzný futbalista má totiž povesť hráča, ktorý ostatných vedie na zlé chodníčky...

„Veľmi ma potešil dobrý prístup hráčov. Júnový termín je dosť zlý. Hráči sa niekedy môžu sústrediť na dovolenky a podobne. V tomto prípade sa to nestalo. Chlapci hrali zodpovedne, poctivo a profesionálne,“ začal svoje rozprávanie pre Nový Čas Jurkemik. „Padali krásne góly. Už dlho som v našom tíme nevidel takú pohodu. Myslím, že futbal spravil radosť celému Slovensku. Povedal by som, že sa konečne vytvorila dobrá partia,“ dodal Jurkemik, ktorého sme sa opýtali aj na škandalóznu minulosť nášho nároďáka. „Zdá sa, že sa reprezentanti už poučili z chýb. Bola by veľká hlúposť, keby sa opäť postarali o nejaký škandál. Ľudia na Slovensku nie sú zvedaví na škandály, ale na to, aby sa im darilo na ihrisku,“ uviedol bývalý tréner. Na margo Vladimíra Weissa reagoval stroho. „Hapal si vyčistil svoj stôl. Uvidíme, čo bude ďalej,“ uzavrel Jurkemik.

Spokojný Hapal

„Vedeli sme, že kto stratí body v Azerbajdžane, bude mať v ďalšej fáze kvalifikácie problém,“ zhodnotil tréner Hapal. Predtým naposledy uspela naša repre v Litve 2:1 v kvalifikácii MS 2018, hralo sa 10. júna 2017 vo Vilniuse. „Hráčov sme sa snažili odbremeniť od toho, aby premýšľali nad tým, že sme vonku takú dlhú dobu nevyhrali. Mužstvo bolo dobre naladené a pripravené. Pracujem s kvalitným tímom, ktorý sa s tým popasoval veľmi dobre,“ dodal Hapal.