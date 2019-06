Osudom skúšaný Keanu Reeves: Našiel hollywoodsky samotár lásku?

Sympatický, obľúbený a príťažlivý herec Keanu Reeves (54) je na plátnach známy hlavne vďaka postave Nea z Matrixu a zabijaka Johna Wicka.

V súkromí sa mu však vôbec nedarí a odmalička je ťažko skúšaný životom. Že by sa mu konečne pošťastilo a našiel lásku?

Vo filmovom priemysle šikovný a úspešný, no za oponou neskutočný smoliar s ťažkým osudom. S Keanom sa život veru ne- maznal a už od detstva prežíval jednu katastrofu za druhou. Najviac ho v živote zničilo, keď sa mu so životnou láskou Jennifer Syme († 29) narodila v 8. mesiaci tehotenstva mŕtva dcérka. Pár túto ranu osudu neprekonal a rozišli sa. Jennifer v roku 2001 zomrela pri vážnej autonehode a herec sa z toho nikdy nespamätal.

Práve od tejto tragédie sa Keanu venoval iba herectvu a v súkromí bol samotár. Žiadne škandály a obrovská pokora. Herec napriek majetku jazdí verejnou dopravou a dokonca sa delí o jedlo s bezdomovcami. Vyzerá to však tak, že nadišiel čas aj na lásku. Na šou Saint Laurenta sa objavil ruka v ruke s umelkyňou Alexandrou Grant (46).

Spoznali sa ešte v roku 2009 a spolupracovali aj na spoločnej knihe. Alexandru označuje za svoju blízku priateľku, no trávia spolu stále viac a viac času. Veľmi im to spolu svedčí a bolo by načase, aby sa tento sympaťák usadil a našiel konečne šťastie.

Keanu Reeves (54)

- kanadský herec, producent, režisér, hudobník

- filmy: trilógia Matrix, Nebezpečná rýchlosť (1994), trilógia John Wick, Constantine (2005) a i.

- majetok: 318 mil. eur