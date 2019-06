Vláda schválila 100 € pre prvákov: Čo sa zmení pre mladé rodiny?

Chystáte sa zosobášiť, alebo máte doma budúceho prváka? Vláda včera rozhodla o dvoch návrhoch zákonov, ktoré zmiernia výdavky mladých rodín.

Mladomanželia ušetria na výmene dokladov po zmene priezviska a rodičia prvákov dostanú 100 eur na nákup školských potrieb. Parlament čoskoro rozhodne aj o ďalších zmenách.

Na dokladoch po sobáši ušetríte

Ženy, ktoré sobášom prijmú priezvisko svojho manžela, ušetria na nových dokladoch. Vláda včera schválila návrh zákona, ktorý by mladomanželov oslobodil od poplatkov za administratívne úkony, ktoré si zmena priezviska vyžaduje.

Parlament o ňom definitívne rozhodne na júnovej schôdzi, zákon by mal byť účinný od 1. júla tohto roka.

Za čo sa dnes platí

Úkon - Poplatok

Žiadosť o občiansky preukaz - 4,50 €

Vydanie cestovného pasu - 33 €

Žiadosť o nový zbrojný preukaz - 16,50 €

Vydanie vodičského preukazu - 6,50 €

Vydanie osvedčenia o evidencii časti I a doručenie - 6 €

Vydanie osvedčenia o evidencii časti II - 6 €

Vykonanie zmien v živnostenskom osvedčení - 3 €

Na prváka dostanete o 100 € viac

Rodičia detí, ktoré nastúpia do prvého ročníka základnej školy, by mali od najbližšieho školského roka dostať 100 eur na nákup školských potrieb. Vláda včera schválila návrh zákona, z ktorého vyplýva, že úrady práce by im v októbri jednorazovo zvýšili detské prídavky. Parlament o ňom rozhodne v júni.

Vyšší prídavok

- úrad práce si overí, či dieťa v septembri 2019 nastúpilo do školy

- ak všetko sedí, v októbri rodičovi vyplatí prídavok vo výške 124,34 € (24,34 € + 100 €)

- úrad bude konať z úradnej moci, rodič nebude o nič žiadať

Povinná škôlka bude neskôr

Povinná škôlka pre päťročné deti bude asi o čosi neskôr ako od septembra 2020. Koaliční poslanci chcú, aby zákon, ktorý by predĺžil povinnú školskú dochádzku na 11 rokov, platil najskôr od januára 2021. Mestá a obce totiž potrebujú viac času na dobudovanie chýbajúcich kapacít. Dnes záleží iba na rodičovi, či päťročné dieťa dá do škôlky. Ak sa tak rozhodne, má istotu, že takéto dieťa sa prijíma prednostne.